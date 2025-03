Un refuge reçoit le mail inquiétant d’une femme et comprend qu’elle est passée à l’action quelques jours plus tard

Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreux refuges sont confrontés à une hausse des abandons. À cela s’ajoute l’arrivée du printemps, où de nombreuses chattes non stérilisées vont s’accoupler et donner naissance ultérieurement à des dizaines de félins. Dans ce contexte, le Kitty Kat Rescue a dû refuser d’accueillir 4 chatons vivant avec une femme. Cette dernière a donc décidé de les abandonner de la pire des façons.

Cette triste histoire s’est déroulée dans l’Essex au début du mois de février dernier. La femme avait pris contact avec le refuge par mail, expliquant qu’elle souhaitait abandonner 4 chatons au refuge. Malheureusement, l’association n’était pas en mesure de prendre en charge les félins, car elle n’avait plus de place.

@kitty.kat.rescue / TikTok

Une décision radicale

Plutôt que de se tourner vers un autre organisme de sauvetage, ou de garder les jeunes chats sous son toit en attendant de leur trouver une famille, l’Anglaise a décidé de les abandonner dehors. Elle a placé les quadrupèdes dans un grand sac en jute et l’a scellé avec une fermeture éclair. Elle les a ensuite abandonnés, les laissant livrés à eux-mêmes puisqu’ils n’avaient aucune possibilité de s’échapper.

Par chance, un passant a découvert le cabas et a contacté le Kitty Kat Rescue. Les membres de ce dernier ont alors fait le lien avec le mail reçu quelques jours plus tôt. Malgré le manque de place, ils ont pris en charge les animaux, qui sont restés un certain temps dans une cage installée dans le couloir.

A lire aussi : La propriétaire d'un Maine Coon profite du moment où elle lui donne des friandises pour montrer à quel point il est gigantesque (vidéo)

Heureusement, une famille d’accueil était disponible pour leur fournir un meilleur environnement et les félins ont été placés dans une maison provisoire. Depuis, ils ont tous été adoptés. Le refuge a profité de ce récit pour rappeler l’importance de la stérilisation : « Les refuges regorgent de chats et de chatons et des histoires comme celle-ci sont la raison pour laquelle nous encourageons les gens à stériliser leurs chats pour éviter les grossesses non désirées », déclarait un porte-parole.