Un chat roux démontre ses capacités d'observation lors d'une partie de coucou-caché avec sa propriétaire (vidéo)

Toast a devancé sa maîtresse lorsqu’il jouait à coucou-caché en apparaissant à un endroit inattendu de la cuisine. Habitué à ce jeu, Toast suit les faits et gestes de sa propriétaire, il sait donc parfaitement comme la surprendre. D’une rapidité redoutable, le chat est reconnu comme une vraie tête pensante par les internautes.

Jouer avec un chat est souvent un moment particulier. C’est en général le chat qui mène la danse, décidant du contenu du jeu, de son rythme et de son intensité. Toast est un fier représentant des fans du jeu, en particulier du jeu de coucou-caché avec sa maîtresse.

« Comment ça vous ne jouez pas à coucou-caché avec votre chat ? »

C’est à travers une vidéo Instagram que Toast s’est en partie fait connaître, expliquait Cat Time. Sa maîtresse y partage un moment de jeu précieux partagé avec son félin d’une vivacité impressionnante.

Elle surtitrait sa vidéo en disant, amusée : « Comment ça vous ne jouez pas à coucou-caché avec votre chat ? ». En effet, le plaisir est au rendez-vous à travers les images, au même titre que la malice.

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Un changement soudain et très amusant

Le début de la vidéo relate un moment « classique » de jeu entre un chat et sa maîtresse. Perché sur le plan de travail, et sa maîtresse cachée derrière un grand meuble situé au centre, Toast se cache, puis réapparait lorsque sa maîtresse tourne la tête d’un côté ou de l’autre. Son humaine lance un dernier regard sur le côté du meuble, pensant trouver son chat avec ses mêmes yeux écarquillés, et s’aperçoit qu’il n’est plus là. Quelques secondes s’écoulent, et l’on découvre que le félin est quasiment au pied de sa maîtresse, lui jouant un tour.

On comprend que Toast est un félin plein d’humour, prêt à recourir à la blague pour surprendre sa maîtresse. La vidéo a beaucoup plu aux internautes qui retrouvent pour certains les habitudes taquines de leurs propres compagnons félins.

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Le conseil de Woopets : comment jouer avec son chat pour stimuler au maximum son intelligence ?

Reconnu comme un animal indépendant, le chat aime néanmoins s’adonner à des parties de jeu avec ses humains. Pour repousser ses limites et l’amener à réfléchir par lui-même, il peut être une bonne idée de le challenger avec des activités originales telles que des balles perforées dans lesquelles vous aurez glissé des friandises, ou des tours de magie avec des gobelets sous lesquels on cache des récompenses.

Friands d’activités physiques, les chats peuvent tout à fait jouer à cache-cache, mais aussi à 1,2,3 Soleil. Rapportez la balle peut aussi être un plaisir pour certains minets ayant noué une relation forte avec leurs humains.