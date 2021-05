Un chat Ragdoll volé chez ses maîtres, retrouvé un an plus tard sans sa puce d’identification

Binky avait mystérieusement disparu en mai 2020. Un an plus tard, il a été retrouvé à près de 180 kilomètre du domicile de ses maîtres, amaigri et sans sa puce d’identification. L’hypothèse la plus probable est celle du vol.

Les vols d’animaux de compagnie sont en recrudescence au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de Covid-19. Binky a très probablement été enlevé, lui aussi, pour la valeur marchande qu’il pouvait avoir aux yeux des voleurs, mais il est de retour auprès des siens. C’est ce que rapporte Leicestershire Live ce mercredi.

En mai 2020, un appel à témoin était lancé sur Facebook. Binky, un chat Ragdoll avec pedigree, venait de disparaître. Ses propriétaires habitent Stoke Golding, dans le comté du Leicestershire en Angleterre.

Celia CH - Cats Lost and Found Nationwide UK / Facebook

L’avis de recherche a été relayé en masse et republié régulièrement sur différentes pages consacrées aux animaux disparus notamment.

Celia CH - Cats Lost and Found Nationwide UK / Facebook

Finalement, il a refait surface un an plus tard du côté de Bedingfield, ville du Suffolk (Est du pays) située à près de 180 kilomètres de là. Il a été recueilli par un habitant, qui l’a ensuite emmené au refuge d’une association locale appelée Kitty Kat Rescue.

Sa puce d’identification a été retirée

Binky avait perdu du poids et une partie de son pelage. Il était également en état de stress et souffrait d’une inflammation au niveau de l’abdomen. Par ailleurs, il portait une cicatrice de 2 cm à l’endroit où on lui avait implanté sa puce d’identification. Cette dernière lui a donc été retirée. La piste du vol est donc à privilégier, d’autant plus qu’il s’agit d’un chat de race.

Poursuivant ses traitements, le félin se porte mieux et retrouve peu à peu ses repères auprès de sa famille.

Un autre chat de race, un Bengal aux yeux verts appelé Indy, avait disparu le même jour et non loin de de Stoke Golding, à Shackerstone. Il reste introuvable à ce jour, comme l’indique la page Facebook consacrée à sa recherche.

A lire aussi : Le sans-abri qui avait mis sa vie en jeu pour sauver les animaux d'un refuge en feu a retrouvé un toit