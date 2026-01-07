Grâce à la vigilance et à la bienveillance des éboueurs, un chat avec la hanche fracturée trouve la famille de ses rêves

Alors qu’ils effectuaient leur tournée habituelle, des éboueurs ont trouvé un jeune chat abandonné près d’une benne à ordures. Le félin, qui souffrait d’une fracture de la hanche, a été pris en charge par l’association américaine Little Wanderers NYC et a pris un nouveau départ dans la vie.

« Heureusement, il a trouvé des personnes bienveillantes qui ont entendu ses cris et l'ont sauvé », déclare l’association Little Wanderers NYC. Le jeune chat de 7 mois, baptisé Duty Free, a été trouvé par des éboueurs. Pendant leur tournée habituelle, les agents ont été guidés par des cris perçants provenant des abords d’un bâtiment. Ils ont alors découvert la boule de poils blessée, à proximité d’une benne à ordures.

© Little Wanderers NYC

« Ces employés ont fait un signalement auprès d’une responsable, qui est bénévole pour Little Wanderers NYC », poursuit un porte-parole de l’organisme interviewé par Love Meow.

Par la suite, l’animal a été conduit en urgence chez le vétérinaire. Ce dernier lui a diagnostiqué une fracture de la hanche et a programmé une opération chirurgicale pour le sauver.

© Little Wanderers NYC

« Un véritable concentré d’amour »

Une fois l’intervention réalisée, Duty Free a été placé en famille d’accueil, où il a très vite repris du poil de la bête. D’après ses sauveurs, le chat à la robe noire a fait preuve d’un grand courage et d’une résilience inspirante ! Très amical et affectueux, il avait compris qu’il était enfin en sécurité.

© Little Wanderers NYC

Une semaine après son arrivée, le rescapé a fait des progrès remarquables. « Il est vif, alerte et joyeux, souligne l’association, il ne souhaite rien de plus que de faire plaisir à sa mère d’accueil. »

Après avoir subi des épreuves terribles, Duty Free était heureux de pouvoir jouer et explorer son nouvel environnement, sous le regard attendri de sa bienfaitrice. « Je ne saurais dire à quel point il est adorable, confie Sandra, sa mère d’accueil, il est tellement attachant. C’est un véritable concentré d’amour. »

© Little Wanderers NYC

Le plus beau des cadeaux

Lorsque Duty Free fut complètement rétabli et prêt à être adopté, il ne se doutait pas que la famille idéale se trouvait non loin de lui…

Un jour, Sandra l’a emmené sur son lieu de travail, où il a rencontré l’une de ses collègues… qui est instantanément tombée sous son charme ! « Elle savait qu’elle devait l’adopter et lui offrir le foyer aimant qu’il méritait », précise la bénévole.

© Little Wanderers NYC

Rebaptisé Onyx, le doux félin s’est lié d’amitié avec tous les membres de son nouveau foyer. Boots, l’autre chat de la famille, est devenu son complice pour les bêtises. Il a également noué une relation unique avec l’enfant de ses adoptants, qu’il suit partout comme son nombre. Onyx se blottit dans ses bras et le couvre de petits coups de tête affectueux.

« Onyx a reçu de nombreux cadeaux sous le sapin cette année », conclut l’association Little Wanderers NYC. Mais sa famille adoptive est le plus beau d’entre eux !

© Little Wanderers NYC