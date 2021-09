Un pompier sauve un chat inanimé grâce à un massage cardiaque (vidéo)

C’est une scène poignante qui a été relayée par le média turc Daily Sabah via son compte Twitter ce lundi 27 septembre, et qui a suscité de nombreuses réactions de la part d’internautes admiratifs face à l’intervention des pompiers.

Elle a eu lieu la veille dimanche dans l’une des rues de Derince, ville de la province de Kocaeli et située à 70 kilomètres au sud-est d’Istanbul. Ce jour-là, des habitants locaux s’étaient rendu compte qu’un chaton gisait sur le trottoir entre 2 bâtiments, totalement inanimé. Son cœur ne battait plus.

Les riverains ont appelé les secours. Une équipe de pompiers a été envoyée sur les lieux et, sitôt arrivés, les soldats du feu se sont employés à sauver le jeune félin.

L’un d’eux a effectué une réanimation cardiopulmonaire sur le petit chat à la robe tigrée. Le massage cardiaque s’est soldé par un succès puisque le corps du chaton a réagi, notamment par des mouvements de bouche. Lorsqu’il a repris connaissance, les pompiers lui ont fait boire un peu d’eau, puis il a émis un petit miaulement qui a rassuré tout le monde, à commencer par une jeune fille qui est venue s’enquérir de son état.

VIDEO — Turkish fireman saves cat stuck between two buildings with heart massage after the feline's heart stopped pic.twitter.com/JEVqTCD8MA