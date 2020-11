Des passants sauvent un Pitbull inconscient dans les eaux d'un lac et lui sauvent la vie en lui prodiguant un massage cardiaque !

En se mobilisant et en pratiquant les bons gestes, des passants ont réussi à ranimer un chien qui venait de perdre conscience après avoir lutté pour surnager dans une eau froide. Ce sauvetage a eu lieu au Canada.

Gryphon, une chienne de race Pitbull, et sa famille peuvent dire merci à tous ceux qui n’ont pas hésité à se mettre à l’eau pour lui porter secours, comme le rapporte DH News Vancouver.

La mésaventure du quadrupède, qui s’est heureusement bien terminée, est survenue en octobre dernier dans l’Ouest du Canada.

Ce jour-là, Gryphon avait décidé de se baigner dans les eaux froides de la baie des Anglais, située à Vancouver en Colombie-Britannique.

La chienne était loin de se douter que cette action allait lui causer une très grosse frayeur. Après avoir résisté un court moment en se débattant, elle a commencé à montrer des signes de fatigue et d’hypothermie. Son propriétaire l’a alors rejointe pour tenter de la sauver.

Très rapidement, des personnes ayant été témoins de la scène sont passées à l’action à leur tour, plusieurs d’entre elles s’étant elles aussi engagées dans l’eau pour participer au sauvetage.

Grâce à leurs efforts conjoints, Gryphon a pu être ramenée à la terre ferme, mais elle avait perdu connaissance entretemps. Les passants ont alors effectué une manœuvre de réanimation cardiopulmonaire sur l’animal, qui a ainsi fini par retrouver ses esprits.

Sortie d’affaire, la chienne a ensuite été emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet.

Howard Chow, chef de la police locale, a tenu à rendre hommage, via un tweet publié le 23 octobre, à tous ceux qui ont pris part à ce sauvetage.

Thanks to those who jumped into English Bay to help an owner rescue her dog, Griffen. The drowning unconscious dog was carried out of the water, CPR performed and he was revived. Kudos to the officers who rushed Griffen and his owner to the vet to be checked out. #InItTogether pic.twitter.com/82cxQ0C0HH