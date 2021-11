Un petit garçon doux et bienveillant devient le gardien des chats errants recueillis par sa maman

Il vit entouré de chats quasiment depuis sa naissance. C’est donc tout naturellement que le petit Ash s’est mis à les aimer et à en prendre soin, aux côtés de sa mère qui accueille régulièrement des félins en détresse.

Ash est un petit garçon de 2 ans dont les meilleurs amis sont des chats, comme le raconte Love Meow. Sa mère Athina est la fondatrice de Jersey Kitty Rescue Network, une association venant en aide aux chatons et chats et en difficulté, basée dans l’Etat du New Jersey.

Certains de ces félins viennent de la rue, d’autres des refuges ou ont des besoins spéciaux. Athina fait office de famille d’accueil pour ces animaux pour les aider à remonter la pente et leur trouver des adoptants.

Lt. Dan, un chat paralysé devenu son meilleur ami

Peu après sa naissance, Ash avait reçu la visite de Lt. Dan, l’un des chats accueillis par sa mère. Souffrant de paralysie au niveau des pattes arrière, Lt. Dan s’est attaché au nouveau-né et lui a souhaité la bienvenue à sa manière, en lui offrant toute sa tendresse et sa bienveillance. Les autres chats de la maison l’ont alors imité et, très vite, le nourrisson s’est retrouvé entouré de félins.



Lt. Dan « a été le premier ami chat d’Ash », d’après Athina. Les animaux se sont relayés pour lui tenir compagnie. L’un d’eux, appelé Casper, s’est donné pour mission de veiller sur l’enfant pendant qu’il dormait.



Un intérêt spécifique pour les chats aux besoins spéciaux

En grandissant, le petit garçon a développé un grand intérêt pour les chats les plus fragiles. C’est ce qu’a constaté sa mère, qui indique qu’à l’âge d’un an, elle le laissait les porter et les caresser sous sa surveillance. « Ash était très attentif et savait qu’ils étaient différents des autres chats », ajoute-t-elle.



L’enfant s’est ensuite mis à vouloir aider sa maman dans les soins et l’alimentation de ses protégés. Son sens de la responsabilité s’est accentué à mesure qu’il grandissait. Il s’est toujours montré très gentil et prévenant à leur égard, et leur apporte énormément d’amour et de réconfort. Les chatons l’adorent aussi ; ils ronronnent sans s’arrêter quand ils sont en sa présence.

