Caché dans un buisson et privé de 2 pattes, ce chat rebondit à des milliers de kilomètres et réconforte les vétérans handicapés

Amputé de 2 pattes après un grave accident, un chat errant sauvé aux Emirats Arabes Unis a trouvé une seconde vie inattendue. Aujourd’hui installé aux Etats-Unis, Shay est devenu un animal de thérapie qui aide des vétérans handicapés à se reconstruire.

A Sharjah, aux Emirats Arabes Unis, une bénévole locale prénommée Taz avait repéré un chat errant en grande détresse. Le félin au pelage noir se cachait dans un buisson et pleurait. Lorsqu'elle s'est approchée, elle a pu voir à quel point il souffrait.



The Dodo

Le malheureux animal présentait de terribles blessures aux pattes ; l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. Les os étaient apparents et les membres gravement infectés. Taz l'a immédiatement emmené chez le vétérinaire.

Celui-ci a examiné le chat et conclu qu'il avait très probablement été percuté par un véhicule et que les lésions remontaient à plusieurs semaines. Il était évident que ses pattes ne pouvaient plus être sauvées ; la double amputation était inévitable.

Le minet, appelé Shay par sa bienfaitrice, a été opéré. Le vétérinaire ne disposait pas du matériel nécessaire pour lui poser une prothèse en bonne et due forme. On lui en a toutefois fabriqué une avec les moyens du bord.



The Dodo

Petit à petit, le chat a appris à marcher sur 2 pattes valides et une prothèse, faisant montre d'une résilience et d'un courage hors du commun. Au fil des semaines, les liens tissés avec Taz n'ont fait que se renforcer.



The Dodo

Cette histoire a attiré l'attention de Kendra, bénévole américaine qui suivait déjà les sauvetages de l'Emiratie depuis un certain temps via Instagram. Kendra vient à la fois au secours des chats en difficulté et des anciens militaires traumatisés par la guerre, en particulier ceux atteints de handicap.



The Dodo

Elle cherchait un chat noir en situation de handicap pour en faire un animal de thérapie. Pourquoi noir ? Car les félins ayant cette couleur de robe ont souvent davantage de difficulté à se faire adopter. Shay remplissait donc toutes les cases. « C'est lui ! C'est [le chat] que j'attendais », confie-t-elle avoir pensé à ce moment-là à The Dodo .

« Je ressentais une connexion avec lui avant même de le rencontrer »

Kendra a fait le voyage jusqu'à Dubaï, tandis que Taz a amené Shay depuis Sharjah. Les 2 femmes se sont retrouvées au parking de l'aéroport. « J'étais très émue, car je ressentais une connexion avec lui avant même de le rencontrer », raconte l'Américaine.



The Dodo

Taz était bouleversée, elle aussi. Elle était à la fois triste de le voir partir et heureuse de le savoir entre de bonnes mains.



The Dodo

3 vols plus tard, Shay est arrivé aux Etats-Unis et a pu découvrir sa nouvelle maison. Il cohabite désormais avec plusieurs autres congénères et n'a pas mis longtemps à se faire une place de choix.



The Dodo

A lire aussi : Un chaton ayant frôlé l'euthanasie peu après sa naissance à cause de ses pattes tordues rencontre l'amour 5 mois plus tard

Devenu chat de thérapie, il intervient désormais auprès de vétérans des forces armées en situation de handicap. A son contact, ces derniers apprennent que la perte d'un ou plusieurs membres ne signifie pas la fin ; elle peut, au contraire, constituer un nouveau départ.