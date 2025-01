Plein d’espoir, ce jeune chat roux tente timidement de devenir le meilleur ami de son nouveau frère Labrador (vidéo)

Entre les séances d'entraînement intenses, les nouvelles expériences et les nombreuses évaluations de progrès, la vie d'un chien d'assistance en formation est bien remplie ! Arlo, un Labrador noir, profitait d’une pause bien méritée dans son entraînement pour faire une sieste lorsqu’un petit curieux est venu l’importuner. Son nouveau frère félin avait en effet très envie de lui dire bonjour et de devenir son ami. Il a pour cela employé une technique des plus adorables.