Blessée et affamée, cette jeune chatte se réfugie au sein d’une gendarmerie sans savoir qu’elle a trouvé son foyer pour la vie

Le destin se charge parfois de mettre sur notre route le petit compagnon qui nous était destiné sans qu’on le sache. C’est ce qu’il s’est passé pour les membres de la brigade de gendarmerie du Grand-Pessigny qui ont vu débarquer une adorable chatte dans leurs locaux il y a plus d’un an. Une histoire inattendue et incroyable sur laquelle nous allons revenir…

Le 10 mars 2024, Una a posé ses pattounes pour la première fois au sein de la gendarmerie du Grand-Pessigny (commune d’Indre-et-Loire située à une quarantaine de kilomètres au sud de Tours). Ce jour-là, c’est l’adjudante Karine qui a repéré la petite femelle prostrée dans un coin et dans un état lamentable… Affamée, extrêmement faible et surtout blessée à la patte droite ainsi qu’à l’arrière-train, la chatte calico n’avait que très peu de chances de survie sans l’intervention d’une âme charitable. Heureusement pour elle, le destin l’a guidée entre de bonnes mains. Immédiatement, tous les membres de la brigade ont décidé de prendre soin d’elle. Après lui avoir aménagé un espace propre et confortable, ils se sont empressés de la nourrir et de lui donner de l’eau. Ils ont ensuite contacté le refuge de l’ Association Paix Animale pour leur demander de prendre l’animal en charge.

© Gendarmerie Indre et Loire / Facebook

Un destin écrit

Mais contre toute attente, la structure s’est révélée dans l’incapacité d’accueillir Una en raison d’une grave infection touchant la chatterie et donc, d’une mise en quarantaine de tous les félins… La jolie miss est alors restée au sein de la gendarmerie, le temps de trouver une solution. Pour lui permettre de se remettre, elle a évidemment été transportée chez un vétérinaire. En plus d’établir son âge à environ un an, le professionnel lui a diagnostiqué un important trouble gastrique. Une opération a alors été effectuée, et Una a été stérilisée dans le même temps. À son retour au sein de la gendarmerie, il est devenu évident qu’elle ne quitterait plus ses bienfaiteurs… “Depuis, elle vit dans les locaux de la brigade sous la responsabilité du gendarme Alban qui en est devenu son "tuteur", chacun apprenant à apprivoiser l'autre”, a expliqué un porte-parole dans une publication Facebook .

Une adorable mascotte

Ce fameux gendarme en question assurera le suivi vétérinaire de la minette et il a par ailleurs été décidé que “les frais engagés seront répartis entre tous les militaires de la brigade”. Aujourd’hui, Una vit encore au sein de la brigade et est devenue une véritable petite mascotte, un membre à part entière de l’équipe !