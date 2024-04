Le dévouement rare et inhabituel d’un père chat protégeant son chaton dans la rue

Marcos a veillé sur son chaton Morgan dans les moments difficiles, ce qui n’est pas habituel pour un père chat. Les 2 vivaient dans la rue, livrés à eux-mêmes, mais pouvaient compter l’un sur l’autre. Repérés par des bienfaiteurs, ils ont été pris en charge et sont restés soudés dans leur maison d’accueil.

Les membres du Little Wanderers NYC sont partis à la rencontre d’un papa chat nommé Marcos et de son petit, Morgan, après un signalement. Les 2 tentaient de survivre comme ils le pouvaient dans la rue. Ils ont accepté de saisir une main tendue et ont changé de vie. Leur complicité a beaucoup touché leurs sauveteurs.

Marcos et Morgan ont été repérés pour la première fois à proximité d’un arbre à chat abandonné. Ils n’avaient pas de propriétaire et ont fini par attirer l’attention d’un passant. Soucieux de leur bien-être, l’individu a contacté des sauveteurs pour les mettre en sécurité. Lesquels sont intervenus quelque temps plus tard afin de les récupérer.

Little Wanderers NYC / Facebook

Un papa poule

Des bénévoles de Little Wanderers NYC affiliés au quartier sont parvenus à capturer le duo et ont été stupéfaits par la gentillesse du père : « Marcos était absolument adorable. Il était très calme et instantanément confiant, ce qui est rare » déclarait la propriétaire d’accueil des félins à Love Meow, également nommée Morgan.

Tout aussi inhabituel, le papa chat avait pris soin de son petit après la naissance. Ce n’est pas un comportement courant dans la nature, les chatons restant avec leur mère. Les pères représentent parfois même un danger pour leur progéniture, devenant souvent agressifs après la naissance. Mais le jeune Morgan était entre de bonnes pattes avec Marcos.

Une vie plus sereine

Chez ses hôtes, ce dernier a été soigné pour des soucis d’estomac tandis que son bébé a été traité contre les puces. Petit à petit, ils ont pris leurs marques dans leur nouvel environnement et ont apprécié recevoir de la nourriture fraîche. Ils ont aussi goûté au confort des couvertures moelleuses : « Lorsque nous avons allumé le chauffage et placé un grand lit douillet devant, ils se sont immédiatement blottis l'un contre l'autre et avaient l'air très contents » rapportait leur bienfaitrice.

Bien que Morgan soit encore un peu craintif, il n’aura plus jamais à craindre pour sa survie, tout comme Marcos. Ils profitent désormais d’un quotidien paisible en attendant d’être adoptés.