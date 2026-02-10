Retrouvée recouverte de glace et à peine visible sous la neige, cette minuscule chatte écaille de tortue doit sa survie à la chaleur des mains de son sauveur

Une simple sortie en pleine nature a pris une tournure totalement inattendue pour un homme et ses enfants. Alertés par des miaulements désespérés, ils ont fait une découverte qu’ils n’oublieront pas de sitôt.

Une tempête de neige particulièrement violente s’était abattue sur la Caroline du Nord (Etats-Unis) en janvier 2026. Après son passage, un habitant prénommé Scott et ses enfants avaient décidé de partir en randonnée en forêt, près de chez eux.

Au moment où ils s’accordaient une petite pause pour se prendre en photo, la fille de Scott a dit avoir entendu un bruit. “Nous nous sommes tous arrêtés pour écouter et avons entendu des miaulements aigus, encore et encore”, raconte le père de famille à The Dodo .



ArmorOfGod7 / Reddit

Ils ont fini par localiser l’origine des cris de détresse. Ils provenaient d’un tas de morceaux métalliques abandonnés. En les soulevant, Scott a découvert un adorable chaton femelle écaille de tortue que l’on pouvait à peine distinguer, tant en raison de sa très petite taille que de la neige qui le recouvrait.

"Je me suis approché et je l’ai vue... Si petite, recouverte de glace de la tête aux pattes. Mon coeur s’est serré”, confie Scott. Il l’a sortie de là, puis a retiré ses gants pour la réchauffer avec ses mains.



ArmorOfGod7 / Reddit

“Nous sommes rentrés à pied aussi vite que nous avons pu, dit-il. J’ai envoyé un SMS à ma femme en chemin, pour qu’elle prépare des couvertures et d’autres affaires à notre arrivée.”

“Elle fait définitivement partie de notre famille”

A la maison, ils l’ont séchée et installée près d’un coussin chauffant. Les membres de la famille étaient tous sous le charme. Ils se sont relayés pour la réchauffer, la réconforter et la nourrir au lait maternisé.



ArmorOfGod7 / Reddit

Âgée de 4 semaines environ, elle a été appelée Elsa par ses bienfaiteurs, très probablement en référence à la “Reine des Neiges”.



ArmorOfGod7 / Reddit

Scott ignore comment elle a pu se retrouver toute seule au coeur de la forêt enneigée. Il est retourné sur les lieux dans le but de trouver d’éventuels membres de sa portée ou sa mère, mais sans résultat.

Elsa, elle, profite de la vie au sein de ce foyer aimant et chaleureux. “Elle fait définitivement partie de notre famille. C'est la créature la plus douce, la plus mignonne et la plus adorable que nous ayons jamais vue”, conclut son sauveur et adoptant.

ArmorOfGod7 / Reddit