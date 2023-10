Un long voyage et une opération de plusieurs heures pour espérer sauver une chatte victime d'un grave accident

Une chatte a été sauvée par les vétérinaires après avoir été victime d’un terrible accident de la route, rapportait The Westmorland Gazette. Une opération délicate et longue avait été nécessaire pour remettre la minette d’aplomb.

Larry Keenan, qui vit sur l’île de Man au large de l’Angleterre, avait été horrifié de constater que la femelle Bengal de 2 ans venait d’être percutée par un véhicule. La chatte hurlait de douleur et ne pouvait pas se tenir sur ses pattes.



Il l’avait d’abord emmenée chez un vétérinaire local, à Onchan, où elle avait passé la nuit. Le lendemain, Larry Keenan et Indya ont pris un vol pour Liverpool, puis la route jusqu’à Milnthorpe en Cumbria.

La chatte a été admise à la clinique vétérinaire Kentdale où divers examens, dont des radiographies, ont révélé plusieurs fractures pelviennes. Indya devait être opérée le plus vite possible. C’est le Dr Graham Hayes, spécialiste européen en chirurgie des petits animaux, qui a réalisé l’intervention complexe. Celle-ci a duré 4 heures et demie. Elle consistait notamment à insérer des vis, des broches et des fils pour maintenir ensemble toutes les parties du bassin fracturé.

Opération et convalescence réussies

L’opération s’est parfaitement déroulée. La féline a pu rentrer chez elle sur l’île de Man pour sa convalescence. Une phase durant laquelle Thea et Scarlett, les petites-filles de Larry Keenan, ont été d’une aide précieuse en prenant soin de la blessée et en la réconfortant.

Indya a progressivement repris ses vieilles habitudes à la maison et le cours normal de sa vie. Larry Keenan a tenu à exprimer sa gratitude envers le Dr Hayes et tout son équipe à la clinique vétérinaire Kentdale de Milnthorpe.

Le chirurgien « a fait un travail fantastique en réalisant une opération très difficile sur Indya, a déclaré Toby Gemmill, responsable à la clinique. Depuis l'intervention, elle nous a tous étonnés avec son incroyable rétablissement ».