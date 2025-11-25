Fans de documentaires sur les oiseaux, ces 2 chats s’organisent des soirées télé et en profitent à fond (vidéo)

Ces chats n’aiment pas seulement la télévision, ils sont fascinés par les images qu’elle diffuse. Pour leurs soirées, leur préférence va aux documentaires sur les oiseaux. Ils peuvent rester concentrés durant des heures sans problème, tant que le confort est là. Les internautes en ont profité pour raconter eux aussi des anecdotes à propos de leurs félins.

PetHelpful rappelait à juste titre que la majorité des animaux profitent des soirées télé pour se détendre au maximum, trouvant une place sur le canapé ou dans le passage, empêchant souvent leur propriétaire de se déplacer correctement. Bon nombre de chats aiment les programmes télévisés, mais ces deux-là sont particulièrement experts.

@ubepan / TikTok

Un comportement qui exprime la pleine satisfaction

Le comportement de l’un et de l’autre ne trompe pas. Les 2 chats ne sont pas effondrés dans le canapé, mais assis ou allongés, le regard fixé sur l’écran de télévision. Leur queue s’agite au fil des images qui apparaissent devant leurs yeux. La fascination est totale et il semble que les chats ne remarqueraient même pas un changement dans la pièce.

Une passion partagée pour les oiseaux

Ces chats aiment regarder la télé, mais pas n’importe quel programme. Leur préférence va aux documentaires sur les oiseaux, qu’ils peuvent regarder des heures durant avec le même niveau d’attention. Leur propriétaire a dû tester d’autres émissions, mais c’est assurément celle-ci qui a le plus grand succès.

@ubepan / TikTok

« Ils vivent leur meilleure vie »

Les commentaires sur TikTok expriment bien tout le confort que l’on ressent en observant ces chats qui profitent au maximum. Un internaute commentait : « Ils ont leurs couvertures et un plateau pour contenir des collations ? Ils vivent leur meilleure vie ».

Ces félins ne sont pas les seuls à apprécier ces « soirées Netflix ». Certains internautes témoignent en disant que leur chat est accro à « CatTV ». Ils ont parfois des passions bien plus étranges : « Pour une raison quelconque, il trouve les fantômes, les citrouilles, les rampants et les squelettes effrayants ».

Les chats et les écrans

Un court temps d’écran par jour peut être une activité comme une autre pour le chat qui aime rester en intérieur. Pour commencer, proposer à votre félin de regarder une courte vidéo YouTube, où l’on trouve de nombreuses chaînes enregistrant des sons calmes de la nature. Vous verrez d’emblée si votre compagnon en est fan ou pas.