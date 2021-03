Après un accident sur l'autoroute, leur chat s'échappe de sa caisse de transport. Les propriétaires se lancent dans 19 jours de recherches intenses !

Photo d'illustration

Près de 3 semaines de recherches, une belle mobilisation tant sur le terrain que via les réseaux sociaux… Tous ces efforts, notamment de la part de parfaits inconnus, ont porté leurs fruits, puisque Bandit a été retrouvé. Le chat avait disparu lors d’un accident de la route.

Un chat a été retrouvé par sa famille 19 jours après sa disparition, comme le rapportait L’Action l’Echo / Actu.fr samedi dernier.

Le 10 février dernier, il était près de 23 heures quand Isabelle et Christophe Delabarre roulaient sur l’autoroute A11 pour rentrer chez eux, dans l’Essonne. Ils avaient rendu visite à des proches en Touraine et étaient arrivés au niveau de l’aire de La Charpenterie à Lombron dans la Sarthe. Il leur restait encore 150 kilomètres à parcourir quand le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à cause du verglas.

Un accident s’en est suivi ; la voiture a effectué un tonneau, s’immobilisant à l’envers, dans le noir. Les gendarmes sont rapidement arrivés, car il y avait plusieurs autres accidentés ce soir-là. Christophe Delabarre ne souffrait que de blessures légères et sa conjointe était totalement indemne, mais ils ont tout de même été emmenés aux urgences de l’hôpital du Mans.

Ils pensaient surtout à leur chat, qui les accompagnait dans la voiture. Il se trouvait dans sa caisse de transport. Cette dernière s’était ouverte lors de l’accident. Pris de panique, Bandit s’était enfui en courant.

Le lendemain, le couple est revenu sur les lieux pour tenter de retrouver le félin adopté à la SPA 9 ans plus tôt. Des avis de recherche ont également été postés sur les réseaux sociaux et ont été partagés en masse.

Un élan de solidarité s’est formé pour retrouver le chat

Très vite, une forte mobilisation s’est mise en place. De nombreuses personnes que la famille ne connaissait absolument pas ont proposé leur aide. Des habitants ont participé aux recherches, tout comme une factrice qui a profité de son jour de repos pour s’y joindre. Des fermiers locaux leur ont ouvert leurs portes et on leur a même offert des boissons chaudes et des collations.

Le chat de 14 ans restait introuvable jusqu’au 23 février au soir. Christophe et Isabelle logeait dans un gîte à La Ferté-Bernard pour poursuivre leurs recherches. Isabelle avait contacté 2 médiums ; d’après elles, Bandit se trouvait à proximité du lieu de l’accident. Il pouvait même les entendre. Muni d’une lampe-torche, le mari a inspecté une buse près de l’autoroute. Il y a découvert un chat terrifié, à la robe blanc et noir, comme Bandit. Quand il s’en est approché, il a reconnu son ami à 4 pattes. C’était bien lui…

L’animal a été emmené chez le vétérinaire le lendemain. Il se portait plutôt bien pour un chat qui errait seul depuis 19 jours. Il avait probablement léché la neige pour se désaltérer et pioché dans l’une des fermes environnantes pour se nourrir.