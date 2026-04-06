Après n'avoir eu que des chiens, elle change d'avis sur les chats et leurs propriétaires en rencontrant un félin errant devenu son meilleur ami

Quand Pawl, un chat noir et blanc amaigri, est apparu dans sa vie, elle ne pensait jamais adopter un félin. Aujourd’hui, ce compagnon inattendu lui prouve que les chats peuvent être tout aussi affectueux que les chiens.

Le « système universel de distribution de chats » continue de faire des heureux, même parmi les gens qui ne s'imaginaient pas vivre avec un félin. L'histoire racontée par une utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler « ILoveMeltyCheese » et relayée par Newsweek le prouve.

Dans sa publication partagée le 26 mars 2026, elle précise qu'elle a toujours préféré les chiens, jusqu'à sa rencontre avec Pawl, adorable chat errant au pelage noir et blanc.



ILoveMeltyCheese / Reddit

Elle l'a découvert à l'extérieur d'un parc. Son pelage était clairsemé sur certaines parties du corps, très probablement car il se léchait fréquemment à cause de piqûres d'insectes. En outre, le matou était particulièrement maigre.

« Nous nous sommes arrêtés, lui avons donné quelques restes de nourriture, et l’avons emmené chez le vétérinaire », dit ILoveMeltyCheese.

Le praticien a examiné le chat, estimant son âge à 7 ou 8 ans. Il a également constaté qu'il n'était pas pucé et l'a soigné. Sa bienfaitrice l'a ensuite emmené chez elle pour prendre soin de lui en attendant que son éventuelle famille se manifeste.

Personne n'est venu le réclamer, et « après y avoir réfléchi un moment, j’ai décidé de l’adopter », raconte-t-elle. « Je ne peux pas rester là à regarder un pauvre chat mourir de faim, alors je le garde », poursuit son adoptante.

La vie avec Pawl a changé son regard sur les chats, mais aussi sur leurs propriétaires. Par ailleurs, elle qui pensait que les chiens étaient plus affectueux est désormais convaincue que ce n'est pas le cas ; les félins peuvent être au moins aussi tendres et attachés à leurs humains que les canidés.

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Système universel de distribution de chats : comment les félins trouvent « naturellement » leur foyer ?

Le « système universel de distribution de chats » (appelé en anglais Universal Cat Distribution System) est une expression devenue populaire sur les réseaux sociaux pour décrire avec humour ces rencontres inattendues entre humains et félins.

Plutôt qu’un véritable mécanisme organisé, il s’agit d’une façon poétique de dire que parfois, un chat ou un chaton semble apparaître comme par magie dans votre vie, sans que vous ne l’ayez vraiment cherché. Il se faufile dans votre jardin, vous suit à la maison ou se pose sur vos genoux. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, il a gagné sa place dans votre cœur et votre foyer.