Un chat victime d'un terrible accident fait preuve de résilience malgré ses chances de survie réduites

5 mois après avoir été percuté par une voiture et frôlé le pire, Kito a pu reprendre le cours normal de sa vie. La survie de ce chat est qualifiée de miraculeuse, et tous les spécialistes qui l’ont soigné ont effectué un travail colossal pour l’aider à remonter la pente.

Kito revient de loin. Ce chat Burmese de 3 ans a survécu par miracle à un accident et retrouve même l’usage de sa patte, grièvement blessée, rapportait The Westmorland Gazette.

Le félin avait été violemment percuté par une voiture. En le récupérant, sa propriétaire Ngairi Mettam craignait le pire. Cette habitante de Keasden, dans le Yorkshire du Nord (Angleterre), n’avait pas été rassurée par le diagnostic du vétérinaire local chez lequel elle avait emmené l’animal dans un premier temps.



Le praticien lui avait, en effet, suggéré de mettre fin à ses souffrances en l’euthanasiant. Il lui avait tout de même indiqué qu’elle pouvait tenter sa chance en transférant Kito à la clinique vétérinaire Kentdale Referrals, à Milnthorpe dans le comté voisin du Westmorland.

Radiographies et analyses ont révélé que le chat était blessé à la tête, souffrait de multiples fractures pelviennes et de lésions ligamentaires. Il a été opéré avec succès par le Dr Graham Hayes. Il a notamment procédé à l’immobilisation du jarret à l’aide d’un fixateur externe, ainsi qu’à la stabilisation des fractures du bassin en posant des plaques et des vis.

6 semaines plus tard, une visite de contrôle a débouché sur un constat rassurant ; l’état de santé de Kito évoluait favorablement. Il a ensuite suivi des séances de rééducation avec la physiothérapeute vétérinaire Emma Wolf.

Un chat « heureux » et qui mène « une vie pleine et active »

5 mois après l’accident qui a bien failli lui coûter la vie, le chat est en pleine forme. « Il est maintenant capable de sortir et de reprendre sa routine normale sans inconfort », explique Toby Gemmill, directeur de la clinique vétérinaire.



Ngairi Mettam en est évidemment ravie, elle qui croyait perdre son meilleur ami. « Kito semble heureux, se réjouit-elle. Il n'a pas encore retrouvé toutes les sensations dans sa patte blessée en raison de sa blessure au nerf et elle est un peu plus fine que la bonne patte, mais cela ne l'empêche pas de mener une vie pleine et active ».

Elle remercie tous les spécialistes et auxiliaires vétérinaires qui ont soigné et sauvé son chat.