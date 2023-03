Un jeune chat souffrant en silence rencontre des personnes au grand cœur qui lui offrent un nouveau départ dans la vie

Cubo fait partie de ces « invisibles » qui attirent, fort heureusement, l’attention des bons samaritains. Seules de belles âmes pouvaient poser les yeux sur ce cabossé de la vie maigre, déshydraté et gravement blessé. Une fois extirpé de la rue, le petit chat a été conduit dans l’une des cliniques de l’organisme Quatre Pattes. Ce fut l’occasion de prendre un nouveau départ…

Un chaton, âgé d’environ 2 mois, traînait les pattes dans un quartier bulgare dans l’espoir de croiser un jour le visage chaleureux de son ange gardien. Le jeune vagabond à fourrure arborait un corps cachectique en manque d’eau et de nourriture.

Hélas, la liste des maux, qui avaient sorti leurs griffes de l’ombre pour s’accrocher à lui, ne s’arrêtait pas là. Un écoulement purulent recouvrait ses prunelles juvéniles. L’animal affichait des paupières gonflées et enflammées.

Toutefois, le félin rôdait près de la « bonne maison ». Hasard ou providence ? Après avoir perçu sa souffrance silencieuse, les résidents lui ont naturellement tendu la main. Sensibles à son état et déterminés à déjouer les plans macabres du destin, les bons samaritains l’ont amené dans une clinique de l’organisme Quatre Pattes, qui se situe à Bankya, une localité de l’ouest de la Bulgarie.

« Il semblait calme entre les mains des vétérinaires, comme s’il savait qu’on l’aidait, ont confié les membres de l’organisation internationale de protection des animaux à la rédaction de Woopets, les caresses l’ont apaisé pendant les heures qui se sont écoulées entre le moment où il a été trouvé et celui où il a subi l’intervention chirurgicale. »

En effet, la déchirure de la cornée et l’inflammation dont il a été victime ont conduit le praticien à lui enlever un globe oculaire pour qu’il ne souffre plus. « Son œil gauche infecté n’était que partiellement fonctionnel, et le droit était dans un pire état », ont poursuivi nos interlocuteurs.

© Quatre Pattes

Un petit chat comblé d’amour

Par la suite, le rescapé – baptisé Cubo – a bénéficié de soins post-opératoires. Bien qu’il ait perdu la vue, le héros aux longues moustaches et pattes de velours « a retrouvé le goût de vivre » ! Très joueur, avide d’aventures et particulièrement gourmand, il s’est vite adapté à sa nouvelle vie. Sa résilience et son courage forcent l’admiration !

« Il demande de l'attention quand il en a besoin et fait très clairement savoir quand il ne veut plus de câlins. […] Il se comporte comme n'importe quel autre chat, malgré sa cécité, a déclaré l’équipe de Quatre Pattes, il aime la compagnie des gens. Les autres chats semblent l'effrayer, car il ne peut pas les voir, mais il peut les entendre et les sentir. Étonnamment, les chiens ne sont pas aussi intimidants pour lui. »

© Quatre Pattes

En plus d’avoir recouvré la santé, Cubo a ressenti le frisson magique du coup de foudre. Le moustachu, unique en son genre, a été adopté par une dame au grand cœur, qui ne prend pas sa nouvelle mission à la légère.

A lire aussi : Elles emmènent une chatte errante chez le vétérinaire, qui leur apprend le lendemain que sa famille la cherchait depuis 9 ans

« Elle a passé des semaines à faire des recherches sur la façon de s’occuper d’un chat aveugle avant d’accueillir Cubo, ont révélé les interlocuteurs de Woopets, cette personne peut rester la majeure partie de la journée avec lui. Elle a l’impression qu’il la suit avec son œil restant et qu’il la fixe quand il veut jouer. »

Cette année, Cubo soufflera sa première bougie. Plusieurs mois après son sauvetage, le félin a complètement enseveli ses mauvais souvenirs. Son adoption constitue une invitation à profiter de l’instant présent sans se soucier du passé, ni du lendemain… « Carpe diem ! »