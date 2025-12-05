Un homme se réveille en pleine nuit et découvre un chat allongé dans son lit alors qu’il n’a pas d’animaux

La plupart des chats sont curieux et aiment explorer. Certains d’entre eux s’invitent même chez les autres, et se retrouvent au cœur de situations insolites. L’année dernière, un homme nommé Niklas Cyris – qui n’a pas d’animaux de compagnie – a découvert un intrus confortablement installé au bout de son lit : le compagnon aux pattes de velours de ses voisins.

« Mais… Je n’ai pas de chat… Qui es-tu ? », s’est exclamé Niklas Cyris cette nuit-là.

Comme le rapporte la rédaction de Newsweek, l’homme s’est réveillé au beau milieu de la nuit et a senti quelque chose qui lui réchauffait les pieds. Une jolie boule de poils était confortablement installée dans son lit !

Fatigué, Niklas a regardé l’intrus pendant quelques minutes, pour savoir si son imagination lui jouait des tours.

© u/LordLightsaber621 / Reddit

Comme à la maison

« Je n’avais jamais vu ce chat auparavant, mais il s’avère qu’il appartient à mes voisins et vit avec eux depuis quelques semaines maintenant », indique Niklas à nos confrères d’outre-Atlantique. Ces derniers révèlent que les adoptants de l’animal, répondant au nom de Lyusya, avaient commencé à le laisser sortir.

Cette nuit-là, la boule de poils un peu trop curieuse avait réussi à se faufiler dans la chambre de Niklas. Comment ? En passant à travers l’espace étroit entre le volet et le rebord de la fenêtre. Visiblement, cet endroit était parfaitement aux goûts du petit félin, qui s’est immédiatement senti comme chez lui.

© u/LordLightsaber621 / Reddit

Le début d’une nouvelle amitié

Même si cette visite nocturne n’était pas prévue et qu’elle a surpris Niklas, elle ne l’a pas dérangé, bien au contraire. L’homme et le chat ont même noué une belle relation ! « Depuis, je laisse la fenêtre de ma cuisine ouverte pendant la journée, confie Niklas, Lyusya est venu me rendre visite plusieurs fois. »

© u/LordLightsaber621 / Reddit

Par la suite, Niklas a partagé son histoire insolite sur la plateforme Reddit. Sa publication, qui a obtenu plus de 23 000 mentions « j’aime » et plus de 600 commentaires, a fait rire des myriades d’internautes.

Et certains ne manquent pas d’humour ! « Son expression donne l’impression qu’il est sorti tard du bar à herbe à chat et qu’il s’est rendu compte qu’il était tombé sur la mauvaise maison et le mauvais lit », écrit par exemple un internaute.