Un chat très à l’aise entre chez des inconnus et se sert dans leur cuisine (vidéo)

Une utilisatrice de TikTok surnommée Soph publie régulièrement des vidéos montrant son quotidien. Un chat au pelage noir et blanc apparaît fréquemment. Il s'agit de Jeff, une boule de poils qui partage sa vie et celle de son compagnon. Si la famille est au complet pour le moment, un autre félin a toutefois tenté de se faire une petite place, ou du moins, de profiter des avantages que ce foyer avait à lui offrir.

D'après une vidéo filmant le quadrupède inconnu, on comprend qu'il ne s'agit certainement pas d'un ami de Jeff. Ce dernier a tendance à courir derrière ses congénères pour les faire fuir plutôt que de leur faire cadeau de sa nourriture. Néanmoins, pour le chat non identifié, il n'était pas nécessaire de demander la permission au propriétaire des lieux pour s'immiscer dans la maison.

@sophmontague / TikTok

Comme à la maison

Sur le clip, partagé par Newsweek, on découvre tout d'abord le compagnon de Soph surpris de voir un autre félin que le sien dans sa cuisine. Il appelle son épouse, qui s'approche et fait également le même constat. Elle prévient alors l'animal qu'il ferait mieux de partir, car Jeff n'est pas très amical et pourrait s'énerver s'il venait à le croiser.

Évidemment, la boule de poils grise n'est pas intéressée parce que lui dit la femme. L'air de rien et comme si elle vivait sur place depuis longtemps, elle se dirige vers la gamelle de son congénère et mange une bonne portion de ce qui se trouve à l’intérieur. Le propriétaire de Jeff a d'ailleurs dû intervenir, car le félin ne s'arrêtait pas de manger.

Pourtant, d'après son collier et son ventre rond, il ne vivait pas dans la rue et ne semblait pas manquer de nourriture. C'était simplement un petit gourmand qui a sauté sur l'occasion d’avoir un repas supplémentaire quand elle s'est présentée.

La vidéo, visionnée des milliers de fois, a beaucoup amusé les internautes, qui étaient hilares face à l'audace du quadrupède : « Ce chat sait certainement tout de votre maison et de vous ainsi que de votre chat », plaisantait une personne.

Il n'est pas impossible que l'animal ait eu un second repas en rentrant chez lui le soir. Peut-être est-il d'ailleurs rentré dans d'autres logements sur son chemin. Après tout, « qui ne tente rien n’a rien », alors, il fait bien de collecter quelques collations ici est là !