Ce chat qui n’a connu que la rue sollicite les habitants d’un quartier pour pouvoir enfin profiter d’un lit chaud

Tommy était bien connu dans le quartier. De nombreux habitants lui donnait de la nourriture. Un jour, le besoin d’une vie plus paisible en intérieur s’est fait ressentir chez le félin. Sa communauté a alors sollicité l’aide d’une association compétente. L’arrivée dans sa famille d’accueil fut la révélation.

Les habitants de ce quartier avaient bien tenté de venir en aide à Tommy à plusieurs reprises. Le félin acceptait les repas qui lui étaient offerts, mais ne semblait pas prêt pour une vie en intérieur. Un jour, sa décision était prise : « La vie en plein air n’était plus pour lui », affirmait Tails High, qui est revenu sur la trajectoire du chat auprès de Love Meow.

@katesfosters / Instagram

« Il a commencé à regarder par les fenêtres »

La curiosité à l’égard de l’intérieur des maisons s’est faite de plus en plus grande chez ce chat de la rue. « Il a commencé à regarder par les fenêtres et par les portes des voisins, à la recherche de quelqu’un pour l’emmener », se souvient une bénévole. Ce sont les habitants qui ont entrepris de contacter l’association, pour proposer la meilleure solution au félin. Lors de leur arrivée, les bénévoles ont constaté que Tommy était disposé à se laisser faire. La vie d’errance devait prendre fin pour lui.

@katesfosters / Instagram

Nouvelle vie chez Kate

Une famille bénévole s’est proposée pour l’accueil du gentil minet : Kate, une habituée des accueils. Elle a aménagé un coin spécialement pour Tommy, afin qu’il prenne progressivement ses marques dans une maison, chose qu’il n’avait jamais connu. Elle lui a fabriqué un lit couchette, lui permettant de se cacher s’il ressentait le besoin de se protéger dans un abri. Tommy a également pu profiter de repas quotidiens, dévorés les uns après les autres sans aucune difficulté.

@katesfosters / Instagram

« Tommy est un garçon très affectueux »

Si le contact humain n’a rien eu d’évident pour Tommy, qui n’a jamais connu la vie en maison, il a été parfaitement accompagné par Kate qui racontait : « Tommy est un garçon très affectueux qui aime un bon massage des joues et quelques gratouilles dans le dos. Il n’est pas encore assez confiant pour ramper seul sur vos genoux, mais si vous le prenez et le mettez là, il sera heureux ».

« Sa cachette préférée sera sous vos jambes »

Après plusieurs semaines, Tommy est parfaitement adapté à une vie en intérieur. Lorsqu’il est plus anxieux, un peu de nourriture suffit à le calmer. Selon Kate, il est prêt à rejoindre sa famille d’accueil prochainement. « Vous deviendrez son humain de sécurité », ajoutait Kate en s’adressant aux futurs adoptants.

@katesfosters / Instagram