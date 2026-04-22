Un homme permet le sauvetage de chatons venant d’être jetés d’une boîte en carton par une automobiliste (vidéo)

En Floride, Peter Carey a assisté à une scène accablante : l’abandon de 5 chatons sur la voie publique. Il a agi au plus vite pour sauver ces jeunes vies. À l’heure actuelle, les services de police mènent l’enquête pour retrouver la fautive. Les chats, eux, ont rejoint des familles pour leur permettre de passer outre ce début de vie très traumatisant.

Peter promenait son chien lorsqu’il a assisté à cet abandon en direct, racontait People. C’est non loin d’un parc que la femme a sorti un carton de sa voiture, et a vidé son contenu, qui n’était autre que 5 chatons. Peter relatait la scène en ces termes : « Une dame est sortie de sa voiture avec une boîte en carton et l’a retournée comme si elle jetait des ordures ».

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« Jeter des chatons impuissants dans le parc me dépasse »

Après avoir assisté à la scène, Peter n’a pas pu poursuivre sa journée. La colère a d’abord dominé, avec cette idée qu’il y avait, pour la propriétaire des 5 chatons, « une meilleure façon de gérer la situation », puis Peter a agi pour préserver la vie des chatons.

À l’aide d’un peu de thon, il a attiré 4 des chatons qui se trouvaient dans le parc, puis les a emmenés chez lui. Le 5ème félin a été retrouvé le lendemain.

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« Mes fils ont adoré les chats »

Une fois chez Peter, les petits chatons ont été cajolés par la famille de leur sauveteur. En effet, ses fils « ont adoré le chat ». L’homme ajoutait : « Cela les a beaucoup aidés émotionnellement ».

Quelque temps plus tard, grâce à l’engagement des aidants, les chatons ont trouvé des places dans des familles.

Une enquête est en cours pour retrouver l’autrice de l’abandon.

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Comment venir en aide à un chaton abandonné ?

Aider un chaton dans une situation d’abandon nécessite un peu de tact et de bons réflexes. Voici les 4 points à garder en tête :