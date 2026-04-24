Une femme pense retrouver son chat disparu, mais accueille sans le savoir un parfait sosie et décide d'en prendre soin

Convaincue d’avoir retrouvé son chat disparu, une jeune femme a découvert 3 semaines plus tard qu’elle en hébergeait en réalité 2, parfaitement identiques. Une confusion étonnante levée par le vétérinaire, qui transforme cette disparition angoissante en une double adoption inattendue.

Sophia Wells, alias « @soph_oprea » sur Threads, a récemment partagé sur le réseau social l'histoire hors du commun qui s'est produite avec son chat. Un récit que relaie Newsweek .

Propriétaire d'un chien nommé Max et d'un compagnon félin appelé Chester; elle avait récemment constaté la disparition de ce dernier et s'était aussitôt lancée à sa recherche.

Tous les jours, elle sillonnait le quartier en criant son nom et en agitant une boîte de friandises, espérant le voir surgir et venir vers elle en courant. Le matou restait néanmoins introuvable.

Sa disparition l'avait dévastée. Elle l'avait même rendue malade. Elle a toutefois retrouvé le sourire une semaine plus tard.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

Sophia Wells a, en effet, entendu gratter à la porte. Lorsqu'elle a ouvert, elle s'est retrouvée face à Chester. Ou du moins, elle en était persuadée. Le chat qu'elle avait sous les yeux lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Il avait la même couleur de pelage et les mêmes marques.

Soulagée, elle l'a fait entrer, lavé et nourri. Le chat affichait un comportement tout à fait normal. Rien ne laissait planer le moindre doute sur son identité. Il s'entendait même très bien avec Max, comme Chester était censé le faire.

3 semaines après ces « retrouvailles », des grattements se sont à nouveau fait entendre à la porte. Cette fois-ci, ils étaient plus appuyés. Elle a ouvert… C'était Chester. Pourtant, Sophia Wells ne se souvenait pas l'avoir vu sortir ce jour-là. Elle s'est retournée pour regarder à l'intérieur de sa maison, et « Chester » y était aussi… Elle n'en croyait pas ses yeux.

Le chat qui venait de se présenter est directement entré et a vite retrouvé ses repères, et pour cause ; c'était le véritable Chester. Son congénère, arrivé 3 semaines plus tôt, était un « sosie ».

Chester et Jester

Pour en avoir le cœur net, Sophia Wells les a emmenés chez le vétérinaire, qui a confirmé que le 2e chat était bien son Chester grâce à la puce d'identification. Elle a désormais 2 chats identiques à la maison. Elle a appelé l'autre Jester.



Photo d'illustration

A lire aussi : Sa chatte accouche dans son lit sans prévenir lors d'une nuit qu’elle n’oubliera jamais (vidéo)

Sophia Wells a décidé de garder l'invité surprise et de prendre soin de lui jusqu'à ce que son éventuelle famille vienne le réclamer. Le cas échéant, elle l'adoptera. Elle l'a expliqué en commentant son post Threads, précisant que les 2 chats étaient castrés. D'après le vétérinaire, Jester l'avait très probablement été lors d'une campagne de stérilisation de félins errants.

Répondant à un internaute qui lui demandait s'ils pouvaient avoir un lien de parenté, voire appartenir à la même portée, Sophia Wells a répondu que c'était impossible, car elle avait adopté Chester dans un refuge situé dans un autre Etat.