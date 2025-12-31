Allergique aux chats, il conduit avec un masque et traverse le pays sur 700 kilomètres pour ramener un félin perdu à sa famille

Après des mois d’angoisse et d’incertitude, une famille américaine va enfin retrouver son chat disparu au Canada à la faveur d’une chaîne d’entraide touchante. Parti bien loin de chez lui, le félin a pu compter sur la bienveillance de plusieurs personnes déterminées à lui offrir un retour en douceur auprès de ses proches.

Un chat vivant avec sa famille aux Etats-Unis, mais ayant disparu de l’autre côté de la frontière, a été retrouvé 5 mois plus tard et s’apprête à rentrer chez lui grâce à un bel élan de solidarité, rapportait Radio-Canada .

Le félin en question possède un pelage noir à marque blanche et répond au nom de Shadow. En juillet 2025, il accompagnait ses humains dans un long périple en voiture. Ils s’étaient rendus en Alaska depuis l’Oklahoma où ils habitent, puis effectuaient le chemin retour en traversant le Canada. Ils s’étaient arrêtés au parc provincial Liard Hot Springs en Colombie-Britannique, quand le quadrupède s’était échappé.



Bruce Kosugi

Son propriétaire Jeremy Barton l’avait cherché partout dans le secteur. “J'ai commencé à paniquer. Je marchais avec son bol de nourriture”, raconte-t-il à Radio-Canada. Ses efforts étaient restés vains.

Il avait dû expliquer à ses fils que Shadow s’était volatilisé. “C'était très triste, ils ont tous les 2 pleuré pendant plusieurs jours”, se souvient le père de famille.

Il est resté sans nouvelles de son chat jusqu’à début décembre ; Shadow a été retrouvé par des employés du parc. Ils l’ont ensuite confié à Bruce Kosugi et Christine Sutherland, qui habitent Fort St John. Ces derniers ont non seulement pris soin du rescapé, mais se sont, en plus, portés volontaires pour assurer son transport.

“Vraiment reconnaissant”

Le duo a effectué un long voyage de 690 kilomètres. Sa démarche est d’autant plus admirable que Bruce Kosugi est allergique aux chats et a dû porter un masque.

Christine Sutherland poursuivra ensuite sa route jusqu’à Winnipeg dans le Manitoba, où elle retrouvera Jeremy Barton. Celui-ci aura alors un trajet de 16 heures à effectuer pour retourner en Oklahoma avec Shadow à ses côtés.

Bruce Kosugi

“Je suis vraiment reconnaissant envers mes amis canadiens, mes frères et sœurs canadiens, dit le propriétaire du chat. Compte tenu de tout ce qui se passe entre nos 2 pays, je suis heureux que nous ayons pu faire quelque chose de bien ensemble.”