« Il a sauvé les chatons d'un sort terrible », un employé entend des miaulements sous du carton et change 5 vies

Alors qu’il chargeait du carton dans un compacteur en février dernier, un employé d’une usine de gestion des déchets d’Abbotsford au Canada a découvert in extremis 5 chatons. Les petits rescapés, sauvés d’un sort terrible, ont été remis entre les mains bienveillantes des membres de la BC SPCA. Soignés et aimés, ils peuvent grandir dans les meilleures conditions grâce à ce sauvetage.

Au début du mois de février, un employé d’une usine de gestion des déchets d’Abbotsford a eu la surprise d’entendre de faibles miaulements enfouis sous une pile de cartons qu’il chargeait dans un compacteur. Il s’agissait de 2 minuscules chatons en détresse ! Mais plus tard dans la journée, il en a trouvé un troisième qui nécessitait également une prise en charge.

Désireux de leur offrir un avenir radieux, le bon samaritain a emmené ses petits protégés au refuge de la BC SPCA locale. « Nous lui sommes infiniment reconnaissants de les avoir trouvés. Il a sauvé les chatons d'un sort terrible », déclare Sarah Ringer-Vinnard, la directrice de l’établissement.

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2 autres rescapés ont pointé le bout de leur museau

3 jours après ce sauvetage, l’employé a découvert 2 autres chatons sur les lieux. Le refuge étant fermé ce jour-là, l’homme au grand cœur les a mis en sécurité et les a confortablement installés à son domicile le temps d’une nuit. Dès le lendemain, ils ont rejoint les autres « miraculés » chouchoutés par la BC SPCA.

Très jeunes, les boules de poils ont été placées dans des foyers d’accueil dévoués qui les nourrissent au biberon. « Tous les chatons présentaient d'importants écoulements oculaires dus à des infections des voies respiratoires supérieures. Ils ont tous reçu des antibiotiques et sont maintenant complètement guéris, précise Sarah, ils sont bien socialisés et adorent les gens. Ils ont passé beaucoup de temps à explorer les maisons de leurs familles d'accueil. »

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Les chatons seront proposés à l’adoption

Désormais en sécurité, les jeunes félins savourent pleinement la seconde chance qui leur a été offerte. Sans l’intervention de l’employé de l’usine de gestion des déchets, ils auraient connu un destin tragique…

Baptisés Dave, Steven, Dorito, Cheeto et Annie, ils révèlent chacun une personnalité unique. « Cheeto est un chaton très calme qui adore les câlins, et Annie vit pour courir après ses frères et jouer avec eux », explique Sarah.

D’ici quelques semaines, les petits chats seront disponibles à l’adoption. En attendant, ils profitent tout simplement de la vie !

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