Un homme fait la surprise d’offrir 2 chatons à sa compagne qui n’était pas désireuse d’adopter : le duo abandonné en refuge

Marcus et Mandy sont 2 adorables chatons de gouttière de 14 mois. Les frères et sœurs sont inséparables depuis leur plus jeune âge et ont par conséquent été adoptés ensemble par un individu désireux de faire plaisir à sa conjointe.

Néanmoins, il aurait dû se renseigner en amont sur l’envie de cette dernière de s’occuper de 2 êtres sans défense.

En effet, sa femme n’a pas été ravie de ce cadeau. La cohabitation a été compliquée si bien que le couple a convenu de les abandonner au refuge Croydon Animal Samaritans situé au Royaume-Uni.

Marcus et Mandy sont donc venus agrandir le nombre de chats noirs proposés à l’adoption.

« Les animaux de compagnie ne sont pas des présents. Il faut vraiment y réfléchir. La personne qui va s'en occuper doit être prête à en prendre soin pendant les 20 prochaines années. Si cela n'a pas été préparé auparavant, ce n'est pas une bonne idée », a expliqué un porte-parole de l'organisation.

Une fin heureuse pour les 2 jeunes matous

Marcus et Mandy se sont plutôt bien intégrés à la chatterie. Les bénévoles du refuge les ont conduits à la clinique vétérinaire afin qu’ils soient stérilisés et identifiés.

Dès lors, les 2 boules de poils étaient prêtes à partir avec des personnes qui les désiraient.

Par bonheur, le 12 septembre 2022, le duo a rencontré sa nouvelle famille et a été adopté pour le plus grand soulagement des membres de l’association.

Marcus et Mandy profitent donc désormais d'une maison chaleureuse avec propriétaires aux petits soins.

Le refuge Croydon Animal Samaritans a avoué à MyLondon se sentir parfois démuni face au nombre grandissant d’abandons découlant de l’engouement soudain des gens pour l’adoption durant la pandémie.

« Nous sommes contactés quotidiennement au sujet de personnes souhaitant renoncer à leurs animaux pour diverses raisons, l'une des plus courantes étant que leur partenaire ne supporte plus leur présence », a déploré un porte-parole.