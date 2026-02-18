  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Un chat sûr de lui s’invite à la brigade de gendarmerie, les militaires l'aident à rentrer auprès des siens

Un chat sûr de lui s’invite à la brigade de gendarmerie, les militaires l'aident à rentrer auprès des siens


dans la catégorie Emotion

Un chat curieux a récemment effectué une visite surprise dans une brigade du Maine-et-Loire. Entre attendrissement et mobilisation locale, son passage parmi les gendarmes n’est pas passé inaperçu.

Illustration : "Un chat sûr de lui s’invite à la brigade de gendarmerie, les militaires l'aident à rentrer auprès des siens"
© Ville de Durtal / Facebook

La journée du vendredi 6 février 2026 a commencé de manière inhabituelle pour des gendarmes du pays Baugeois. Ce matin-là, en effet, la brigade de Durtal, commune du Maine-et-Loire située à 30 kilomètres au nord-est d'Angers, a reçu la visite d'un « invité un peu spécial », peut-on lire sur la page Facebook de la Ville de Durtal. Il s'agit d'un adorable chat qui a rendu la matinée des militaires bien plus agréable.

Le félin au pelage blanc à marques tabby s'est montré particulièrement doux et amical à l'égard de ses hôtes. «Très sociable et visiblement bien décidé à s'installer », comme indiqué dans le post Facebook relayé par L'Avenir, il a été accueilli à bras ouverts par ces derniers.

Illustration de l'article : Un chat sûr de lui s’invite à la brigade de gendarmerie, les militaires l'aident à rentrer auprès des siens
Ville de Durtal / Facebook

Le quadrupède semblait très à l'aise dans les locaux de la gendarmerie durtaloise. Sur les photos que comporte la publication, on peut le voir se balader le plus tranquillement du monde sur les chaises de la brigade.

A en juger par son comportement envers les humains, ce chat avait très probablement une famille. Sans doute s'était-il aventuré un peu trop loin de sa maison avant d'élire domicile auprès des gendarmes.

La Ville de Durtal a lancé un appel aux habitants de la commune pour tenter de retrouver ses maîtres. « Si vous reconnaissez ce petit explorateur ou si vous avez des informations, n’hésitez pas à vous manifester », a-t-elle ainsi écrit, invitant à appeler directement la brigade ou la mairie.

« Ce petit chat a enfin retrouvé son propriétaire »

En fin de compte, le séjour du sympathique minet à la brigade de Durtal n'aura duré que quelques heures. Dans une mise à jour de sa publication, la Ville a, en effet, annoncé le retour de l'animal chez sa famille : « Ce petit chat a enfin retrouvé son propriétaire ».

Il ne sera donc pas la mascotte de la brigade, à l'instar du « Chat-pitaine » Flocon au commissariat de police de Lannion, dans les Côtes-d'Armor, ou encore de sa congénère Mercy, devenue membre à part entière du poste de police de Hillsborough en Caroline du Nord (Etats-Unis).

A lire aussi : Ce chat de refuge n'osait pas découvrir le monde extérieur jusqu'à ce que son adoptant emménage dans une maison avec jardin (vidéo)

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : « Voilà à quoi ressemble le paradis », des chats de ferme dirigent des moutons comme de vrais bergers professionnels (vidéo) Emotion

« Voilà à quoi ressemble le paradis », des chats de ferme dirigent des moutons comme de vrais bergers professionnels (vidéo)

Des chats qui rassemblent des moutons ? C’est la surprenante séquence filmée à la Southern Nature Farm en Géorgie...

12:02 | Par L. Beaurin