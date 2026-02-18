Un chat sûr de lui s’invite à la brigade de gendarmerie, les militaires l'aident à rentrer auprès des siens

Un chat curieux a récemment effectué une visite surprise dans une brigade du Maine-et-Loire. Entre attendrissement et mobilisation locale, son passage parmi les gendarmes n’est pas passé inaperçu.

La journée du vendredi 6 février 2026 a commencé de manière inhabituelle pour des gendarmes du pays Baugeois. Ce matin-là, en effet, la brigade de Durtal, commune du Maine-et-Loire située à 30 kilomètres au nord-est d'Angers, a reçu la visite d'un « invité un peu spécial », peut-on lire sur la page Facebook de la Ville de Durtal. Il s'agit d'un adorable chat qui a rendu la matinée des militaires bien plus agréable.

Le félin au pelage blanc à marques tabby s'est montré particulièrement doux et amical à l'égard de ses hôtes. «Très sociable et visiblement bien décidé à s'installer », comme indiqué dans le post Facebook relayé par L'Avenir , il a été accueilli à bras ouverts par ces derniers.



Ville de Durtal / Facebook

Le quadrupède semblait très à l'aise dans les locaux de la gendarmerie durtaloise. Sur les photos que comporte la publication, on peut le voir se balader le plus tranquillement du monde sur les chaises de la brigade.

A en juger par son comportement envers les humains, ce chat avait très probablement une famille. Sans doute s'était-il aventuré un peu trop loin de sa maison avant d'élire domicile auprès des gendarmes.

La Ville de Durtal a lancé un appel aux habitants de la commune pour tenter de retrouver ses maîtres. « Si vous reconnaissez ce petit explorateur ou si vous avez des informations, n’hésitez pas à vous manifester », a-t-elle ainsi écrit, invitant à appeler directement la brigade ou la mairie.

« Ce petit chat a enfin retrouvé son propriétaire »

En fin de compte, le séjour du sympathique minet à la brigade de Durtal n'aura duré que quelques heures. Dans une mise à jour de sa publication, la Ville a, en effet, annoncé le retour de l'animal chez sa famille : « Ce petit chat a enfin retrouvé son propriétaire ».

Il ne sera donc pas la mascotte de la brigade, à l'instar du « Chat-pitaine » Flocon au commissariat de police de Lannion, dans les Côtes-d'Armor, ou encore de sa congénère Mercy, devenue membre à part entière du poste de police de Hillsborough en Caroline du Nord (Etats-Unis).

