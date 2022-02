Un chat à l'agonie reçoit l'aide tant espérée et conquiert le cœur de la personne qui l'a recueilli

Des bénévoles sont venus à la rescousse d'un chat agonisant au sommet d'un mur, dans le Bronx (New York, États-Unis). Le petit animal en très mauvais état a été transporté chez un vétérinaire, puis a été placé en famille d'accueil.

« Nous l'avons nommé Clayton car il a été trouvé sur Clay Avenue », ont déclaré les bénévoles de l'association Little Wanderers NYC à Lovemeow. Le chat a été repéré en haut d'un mur en béton, miaulant de désespoir. Émaciation, hypothermie et infection des voies respiratoires tourmentaient cette petite boule de poils âgée de 8 mois.

© Little Wanderers NYC

Après l'avoir récupéré, les sauveteurs ont emmené Clayton chez un vétérinaire. Bien qu'il ait été fragile et sur le point de mourrir, il était avide d'attention et comptait bien se battre pour rester en vie.

Grâce aux nombreux soins reçus, Clayton a pu ouvrir les yeux et respirer plus facilement. Un dispositif a été mis en place pour l'aider à réguler sa température corporelle. En outre, une sonde s'est avérée nécessaire pour le nourrir correctement.

© Little Wanderers NYC

Visiblement, le chat savait qu'il était en sécurité et entre de bonnes mains : il a ronronné en présence des soigneurs.

© Little Wanderers NYC

Un chat qui a beaucoup d'amour à offrir

Dès que la santé du courageux Clayton s'est améliorée, il a été placé en famille d'accueil. C'est Rebeccah, l'une des bénévoles de Little Wanderers NYC qui lui a ouvert les portes de sa maison, mais aussi de son cœur...

Le petit battant a continué de cheminer sur la voie de la guérison grâce à sa bienfaitrice. D'après cette dernière, il a commencé à « manger comme un champion » et est devenu « plus énergique ».

© Little Wanderers NYC

Dans ce havre de paix, Clayton a recouvré bien plus que ses forces et sa santé. Le jeune félin s'est glissé dans le cœur de sa famille d'accueil... Et vice versa. À partir de là, impossible pour Rebeccah de se séparer de son adorable protégé. Après avoir vaincu la mort, Clayton, complètement remis sur patte, a été adopté par son ange gardien.

Cela fait 3 ans que ce magnifique moustachu a trouvé le bonheur. Extrêmement amical et affectueux, il offre régulièrement un soutien à ses congénères qui, comme lui, ont été sauvés de la rue par les membres de l'association.

« Clayton représente le monde pour moi, a confié Rebeccah, lorsque je me réveille la nuit, il se blottit dans mes bras. C'est le papa chat parfait pour les familles d'accueil. Il est patient, doux et amusant. »

© Little Wanderers NYC

Clayton a parcouru un long chemin depuis qu'il a été découvert à l'agonie au sommet d'un mur. Aujourd'hui, il profite pleinement de la vie et donne un coup de patte aux chats errants en quête d'une seconde chance.

© Little Wanderers NYC