7 chats livrés à eux-mêmes après le décès de leur propriétaire retrouvent les joies de l'amour grâce à un bon samaritain

7 chats se sont retrouvés livrés à eux-mêmes après le décès de leur propriétaire. Orphelins, perdus et effrayés, ils n’avaient nulle part où aller jusqu’à ce qu’une personne au grand cœur leur ouvre les bras.

Samuel a été choqué de découvrir 7 félins livrés à eux-mêmes dans une cour. Affamés et assoiffés, ils n’avaient plus personne sur qui compter depuis le décès de leur propriétaire.

« Il est allé dans une supérette pour acheter de la nourriture, et les chats l’ont engloutie, déclare Chatons Orphelins Montréal à la rédaction de Love Meow, il a décidé de les mettre en sécurité tous les 7 et de les garder à la maison jusqu’à ce qu’il trouve un refuge pour les aider. »

Nouveau départ

À la suite du sauvetage, Samuel a conduit l’animal le plus malade auprès de l’équipe de Chatons Orphelins Montréal, afin qu’il soit immédiatement soigné. À sa grande surprise, l’une des boules de poils qui occupaient sa maison (Lilah) a donné naissance à 3 chatons !

Les bénévoles de l’organisation ont fini par prendre les choses en main. Ils ont placé la mère et ses petits dans une famille d’accueil. « Au début, elle était très anxieuse et ne laissait personne s'approcher d'elle. Ses chatons avaient 10 jours et étaient en sous poids », expliquent les volontaires.

Au fil du temps, les jeunes félins ont gagné en poids et en énergie. Leur maman acceptait l’aide des humains, et leur permettait d’être près de ses bébés.

Grâce à l’amour de ses bienfaiteurs et aux nombreux soins, Lilah a réussi à sortir de sa coquille.

Les chats s’épanouissent

Lilah, plus confiante et détendue, a bien veillé sur ses chatons. Ces derniers ont grandi à pas de géant !

Aujourd’hui âgés de 2 mois, ils se portent à merveille et ne se lassent jamais de leurs pitreries.

Pendant que ses précieux trésors sur pattes continuent de perfectionner leurs compétences félines, Lilah apprend à apprécier l’amour et l’attention de ses humains.

Grâce au bon samaritain, tous les chats sont désormais en sécurité et coulent des jours heureux. Son soutien leur a été d’une grande aide !

