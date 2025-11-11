Le triste visage d'un chat errant caché dans un trou de mur émeut un passant qui lui offre une vie bien différente (vidéo)

Un chat errant au regard mélancolique se faisait discret, niché dans un trou de mur, loin de l’agitation humaine. C’était sans compter sur la bienveillance d’un homme, touché par l’aura silencieuse de ce félin pas comme les autres. De cette rencontre inattendue est née une belle histoire de sauvetage et d’amitié.

Spencer Tawes, alias “@.defacs” sur TikTok, vit dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis). Depuis des semaines, il voyait un chat à l’épaisse fourrure bicolore ayant élu domicile dans un simple trou de mur, à proximité de son lieu de travail. Il avait tout de suite été marqué par l’apparente tristesse qui caractérisait son visage et son regard.

“Il y a beaucoup de chats errants dans la secteur que je nourris, et je pouvais dire à son sujet en particulier qu'il était probablement abandonné“, raconte l’homme de 29 ans à Newsweek . Le comportement du félin en question était, en effet, bien différent de celui de ses congénères. “La plupart des autres chats du quartier fuient les gens, poursuit Spencer Tawes. Au début, il avait peur de moi, mais il ne fuyait pas quand je lui donnais à manger. Il restait toujours dans son petit coin et ne le quittait jamais.”



@.defacs / TikTok

Il a fait preuve de patience, passant près d’un mois à essayer de gagner la confiance du matou en lui servant tous les jours de la nourriture et en lui apportant de quoi améliorer son quotidien, notamment des couvertures.

Un jour, le chat a laissé Spencer Tawes l’approcher et le caresser pendant qu’il mangeait ses croquettes. Son bienfaiteur a ainsi pu l’emmener chez le vétérinaire pour le faire examiner et voir s’il était identifié par puce électronique.

Ce n’était manifestement pas le cas, puisque Spencer Tawes a annoncé par la suite, toujours sur TikTok, qu’il venait de l’adopter.

“Un tempérament classique de Ragdoll“

Aujourd’hui, ce chat est “un petit gars heureux”, dit son adoptant, qui ajoute que, “après quelques visites chez le vétérinaire, il est en parfaite santé”.



@.defacs / TikTok

“Il est très bavard et affectueux, toujours prêt à faire des câlins, dit Spencer Tawes. Il a un tempérament classique de Ragdoll : je peux le prendre dans mes bras et le placer où je veux, dans n'importe quelle position, et il se laisse faire sans aucune résistance. C'est le seul chat que j'aie jamais eu qui se couche sur ma poitrine et se met à ronronner comme un fou !“

Il a demandé aux internautes qui le suivent de l’aider à trouver un nom pour son nouvel ami félin. Il a finalement choisi celui de Cheese Curd, en référence au caillé de fromage frais servi dans le restaurant situé près du trou dans lequel le quadrupède vivait.