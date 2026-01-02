La nouvelle direction projette d'expulser le chat d'un service d'ambulance, une pétition réunissant plus de 60 000 signatures change tout

En Angleterre, un chat nommé Defib est devenu la mascotte de la station du service d’ambulance de Walthamstow (Est de Londres), qui relève du London Ambulance Service (LAS). Depuis une dizaine d’années, le doux félin tient compagnie aux secouristes, ravis de sa présence. Mais un changement d’équipe de direction a failli bousculer la vie du moustachu. En désaccord avec la décision d’expulser l’animal, des dizaines de milliers de personnes ont signé une pétition.

« Sauvez Defib le chat », tel était le nom de la pétition lancée sur la célèbre plateforme Change.org. Defib (diminutif de défibrillateur) est un adorable chat au pelage noir et blanc, qui vit depuis une dizaine d’années au sein de la station du service d’ambulance de Walthamstow.

Comme le rapporte la BBC, le matou fait partie de la vie quotidienne des secouristes depuis son sauvetage. L’ensemble du personnel est habitué à sa présence, qui met du baume au cœur. « Il est très sympathique et sa compagnie est thérapeutique », confie un membre de l’équipe.

© Change.org

Une décision a été prise

Mais un changement opéré à la tête du poste de secours a failli bousculer le destin de l’animal. En effet, les nouveaux responsables ont pris la décision de l’expulser de la station d’ambulance, notamment pour des motifs « de contrôle des infections et d’allergies », explique le Dr Jessica Rogers impliquée dans la pétition.

Depuis la mise en ligne de cette dernière, plus de 62 000 signatures ont été récoltées. Cette belle mobilisation a poussé la direction à revenir sur sa position.

« Avec toute votre aide, votre amour et votre gentillesse, la décision a été prise de me laisser rester dans ma maison bien-aimée avec mes formidables amis », écrit l’auteur de la pétition, qui porte la voix du petit félin. Grâce à cette initiative, Defib peut continuer à vivre au poste de secours de Walthamstow, pour le plus grand soulagement de tous.

© BBC

« Un endroit sûr où vivre pour le restant de ses jours »

Daniel Elkeles, dirigeant du London Ambulance Service, a déclaré sur le réseau social X avoir « écouté les opinions du public et de nombreux membres du personnel ». Avec ses collègues, il a bien convenu que le chat était autorisé à « conserver son poste ».

Cette victoire « donne à Defib un endroit sûr où vivre pour le restant de ses jours », conclut un secouriste, « et offre également au personnel l’exutoire et le soulagement du stress que les animaux de compagnie apportent ».