Un cycliste sauve un chaton recroquevillé sur le bord de la route, et comprend qu'il ne pourra jamais s'en séparer (vidéo)

Le hasard fait parfois bien les choses, et une rencontre inattendue peut changer une vie. Sur Instagram, un internaute a partagé l’histoire d’un chaton femelle, qu’il a découvert sur le bord de la route lors d’une sortie à vélo et sauvé.

Que serait devenue cette jeune chatte errant en solitaire, si elle n’avait pas croisé la route d’un bon samaritain ? Comme le rapporte Newsweek, un cycliste s’est arrêté et n’a pas hésité à lui porter secours, après l’avoir remarquée seule face aux dangers de la rue.

« Le jour où j'ai trouvé Arong, je faisais du vélo près de chez moi quand j'ai aperçu du coin de l'œil un chaton recroquevillé sur le bord de la route, explique-t-il sur Instagram, je l’ai pris dans mes bras et il tremblait au début. »

« Quelqu’un de bien »

« J'ai cherché dans les environs s'il y avait d'autres chatons abandonnés, mais c'était le seul, poursuit le cycliste, j’ai fait le tour des maisons du quartier, mais personne ne savait. Je ne saurai jamais comment elle est arrivée là, peut-être abandonnée par sa mère. »

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut voir la boule de poils dans les bras de son sauveur. Le petit animal, dont le pelage calico est sale, semble s’accrocher fermement à sa poitrine. Depuis sa mise en ligne, elle a reçu plus de 80 000 mentions « j’aime ».

« Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Tant de gens ont traversé la rue sans que personne n'essaie d'aider ce mignon petit chaton », écrit un utilisateur du réseau social, touché par le geste de ce bon samaritain. « Ça m'est arrivé une fois, confie un autre internaute, un chaton était sur le point de se faire renverser par la circulation ! J'ai alors regardé dans les buissons et j'en ai trouvé 5 autres. Bien sûr, je les ai sauvés ; j'ai essayé de retrouver leur mère, mais en vain ; je les ai nourris à la main jusqu'à ce que je les confie à un refuge où ils ont été adoptés. »

© @arong.calico.cat / Instagram

Une famille pour la vie

Depuis cette rencontre sur le bord de la route, le cycliste et le chaton ne se sont plus jamais quittés. L’homme au grand cœur l’a soigné et adopté.

Baptisée Arong, la jeune chatte a bien grandi et s’épanouit dans son nouveau foyer, comme le prouvent les photos ainsi que les vidéos partagées sur le compte @arong.calico.cat. Quel bonheur de voir un ex-félin errant aussi heureux en compagnie de son héros !

