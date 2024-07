En voyant un carton sur le bord de la route portant l'inscription "chatons", un passant comprend immédiatement qu'il y a des vies à sauver

En choisissant de s’arrêter et de vérifier le contenu d’un carton laissé au bord d’une roue, un passant a permis à 5 chats de prétendre à un avenir joyeux alors qu’ils étaient promis au désastre. L’association contactée par cette personne et une famille d’accueil dévouée ont fait le reste.

Un carton déposé au bord d’une route… Trop d’histoire d’abandons d’animaux de compagnie débutent de cette façon et c’était malheureusement aussi le cas récemment à Buffalo, dans l’Etat de New York.

Une personne qui passait par là a remarqué la boîte laissée sous le soleil a décidé de s’en approcher. Elle a alors vu le mot « chatons » écrit à la main sur l’une de ses faces et cela n’augurait rien de bon.



Le bon samaritain a ouvert le carton et y a effectivement trouvé 4 chatons, rapportait The Dodo. Il a aussitôt appelé l’association West Side Cat Rescue, dont la fondatrice Jamie Mulligan est arrivée sur les lieux peu après.



Cette dernière a rapidement mené sa petite enquête dans le quartier, ce qui lui a permis de déterminer l’origine des jeunes félins ; une famille locale possédait une chatte non stérilisée et c’était sa 3e portée.



Patience n’aura pas de 4e portée

Jamie Mulligan a emmené les chatons et leur mère dans les locaux de West Side Cat Rescue, où ils ont été examinés par un vétérinaire. La maman a été appelée Patience par sa bienfaitrice. Elle a été stérilisée et « n’aura plus jamais d’autres portées », indiquait la bénévole.

« Notre plus grande frustration, ajoutait Jamie Mulligan, est que les gens abandonnent des chatons non stérilisés, perpétuant ainsi le cycle de surpopulation. »

Les 4 chatons et leur génitrice ont été confiés à une famille d’accueil et « seront très bientôt proposés à l’adoption ». Ce sont donc autant de vies qui ont été sauvées et qui n’auront pas à connaître les dangers et la souffrance liés à l’errance. La personne attentive et au grand cœur qui les a découverts peut être fière de son geste, là où d’autres auraient préféré ignorer le carton et passer leur chemin.