Désireuse d'en finir avec l'errance et la solitude, cette chatte miaule constamment pour demander de l'aide aux passants

Dès qu’elle voyait des passants, Sonia miaulait pour attirer leur attention. Ses journées se résumaient à errer seule dans les rues aux États-Unis et à survivre. Jusqu’au jour où la chatte a croisé la route d’une bonne âme, qui n’est pas restée indifférente à sa détresse…

Comme le révèle Love Meow, Sonia survivait grâce à la bonté d’inconnus. Même si elle bénéficiait de quelques croquettes offertes généreusement par ces derniers, la chatte errante avait pour seul rêve de trouver une famille aimante et responsable pour la vie.

En quête d’attention, la va-nu-pattes a pris l’habitude de miauler à la vue des passants. Un jour, elle s’est approchée d’une âme bienveillante qui lui a promis de meilleures conditions de vie.

© Little Wanderers NYC

Après avoir partagé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, la bonne samaritaine a reçu une réponse de l’association Little Wanderers NYC. Grâce à leur intervention, la boule de poils a pu faire ses adieux à la rue et s’installer dans un foyer d’accueil.

© Little Wanderers NYC

Adieu les dangers de la rue !

Heureuse d’être enfin au chaud et en sécurité, Sonia s’est rapidement adaptée à son nouveau nid douillet. Loin des affres de l’errance, elle a découvert des repas savoureux, des couchages confortables et de nombreux témoignages d’affection. Son plus grand rêve est devenu réalité !

Extrêmement reconnaissante, Sonia s’est immédiatement montrée très câline avec sa mère d’accueil. Dévouée, l’association Little Wanderers NYC s’est assurée qu’elle reçoit tous les soins nécessaires à son épanouissement.

© Little Wanderers NYC

Sonia a trouvé chaussure à sa patte

Mais la belle histoire n’est pas encore terminée… En effet, une famille vivant avec plusieurs petits félins a découvert son histoire peu avant Thanksgiving et en est immédiatement tombée amoureuse. C’est ainsi que Sonia a été adoptée par le foyer de ses rêves !

« Elle s'est tout de suite intégrée à mon groupe de chats, notamment 2 chats calicos, et somnolait déjà sur mon épaule moins de 20 minutes après son arrivée », confie son adoptante, au comble de la joie.

© Little Wanderers NYC

« Aujourd'hui, cette jeune fille autrefois apeurée s'épanouit : en sécurité, aimée et chez elle », ajoute l’association qui l’avait prise en charge lors de son sauvetage. Personne ne sait pourquoi elle a été abandonnée. Mais une chose est sûre : Sonia ne se sentira plus jamais seule, et n’aura plus d’autres hivers rigoureux à affronter !