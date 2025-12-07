« Il sait tout faire », paralysé des pattes arrière, cet ex-chat errant transforme son handicap en force avec l'aide de sa sauveuse

Dan a perdu l’usage de ses pattes arrière dès son plus jeune âge. En tant que chat errant, sa vie aurait pu être extrêmement pénible et courte dans la rue, mais il a été pris en charge par la meilleure personne qui soit pour lui. En effet, cette dernière l’a toujours traité comme les autres chats et grâce à cela, l’animal est étonnamment débrouillard.

Depuis 6 ans, Dan vit aux côtés de Frida Castaneda, sa maîtresse tant-aimée. Cette dernière devait prendre soin de lui de manière temporaire, mais les 2 ont créé un lien si fort qu’elle a décidé de le garder auprès d’elle. Grâce à elle, la boule de poils a pris confiance et a pu grandir comme tous les autres chats. Car oui, Dan est atteint d’un handicap moteur, mais ce dernier n’a jamais été un frein pour lui.

En 2019, Frida a reçu un mail lui proposant de prendre en charge un chaton handicapé, Dan. La femme était famille d’accueil bénévole pour animaux et, si elle avait l’habitude de s’occuper de boules de poils dans le besoin, elle n'avait jamais eu la responsabilité d’un félin avec un handicap . Cela ne l’a pas ralentie et elle a accueilli l’animal pour prendre soin de lui.

Frida Pies / Facebook

Un véritable battant

Dan était atteint d’une paralysie des membres arrière . Malgré cela, Frida a rapidement constaté qu’il voulait vivre comme tous les autres chats. Évidemment, il avait besoin de soins adaptés, mais la bienfaitrice tenait à ce qu’il puisse bénéficier d’une vie normale et épanouissante. D’ailleurs, c’était si important pour elle qu'elle voulait personnellement lui offrir cela.

Les chats en famille d’accueil sont ensuite placés à l’adoption pour rejoindre une nouvelle famille, mais dans le cas de Dan, cela a été différent. Frida s’était beaucoup rapprochée de lui à force de s’en occuper et ne pouvait envisager de le laisser partir. Elle a donc décidé de l’adopter.

A lire aussi : Elle fait une promesse bouleversante à son chat s'étant senti délaissé avec l'arrivée du bébé (vidéo)

Depuis, elle l’a vu faire des progrès colossaux. En somme, le quadrupède se débrouille aussi bien que ses congénères, à sa façon : « Il sait tout faire, il le fait simplement différemment », assurait-elle au Fort Worth Star Telegram .

Dan est aussi très sociable et doux. Il prend soin des chatons qui défilent dans la maison d’accueil. Son aide est précieuse pour sa maîtresse, qui est très reconnaissante de l’avoir dans sa vie.