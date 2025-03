Un couple fêtant son mariage fait du sauvetage de chatons découverts sur le lieu de la réception sa priorité absolue

Chloe Hayden est aux anges. Elle a non seulement épousé l’amour de sa vie, mais elle est, en plus, repartie de la cérémonie du mariage avec 4 adorables chatons dans les bras.

Chloe Hayden s’apprêtait à fêter le plus beau jour de sa vie. La veille de son mariage, elle s’était rendue sur la propriété où devait se tenir la réception. Elle qui avait récemment perdu son animal, un lapin appelé Posie, était loin de s’attendre à y rencontrer ses futurs compagnons. C’est pourtant bien ce qui s’est produit.

Elle était accompagnée d’une proche, Gem Hayden, qui a remarqué un chaton caché sous une sorte de grange. Le minuscule félin semblait terrifié. Dès lors, la priorité de la jeune femme n’était plus la cérémonie, mais le sauvetage de cette petite créature.

Gem Hayden a essayé de se saisir du chaton, mais elle n’y est pas parvenue. Elles sont revenues le lendemain matin et ont laissé des boîtes de thon et de nourriture pour chat dans l’espoir de l’attirer hors de sa cachette. « Toute la matinée du mariage, je prenais des pauses dans ma coiffure, mon maquillage et mon habillage pour aller me faufiler sous la grange et le chercher, raconte Chloe Hayden à The Dodo. Pourtant, bien qu’ayant vérifié l’endroit une douzaine de fois avant la cérémonie, le chaton restait introuvable ».

La fête a eu lieu. Les mariés étaient heureux d’échanger leurs vœux devant les membres de leur famille et leurs amis, mais Chloe Hayden ne pouvait pas s’empêcher de penser à ce chaton. Elle et son époux ont décidé de revenir à la grange le lendemain. A leur arrivée, ils ont constaté que la nourriture était intacte et qu’il n’y avait aucune trace du minet.

L’issue parfaite d’une histoire qui l’est tout autant

Le couple a quitté les lieux, mais sur la route, Chloe Hayden a voulu effectuer une toute dernière tentative. Elle a même fait une petite prière. « Mon Dieu, je sais que c'est une demande idiote, a-t-elle pensé à ce moment-là. Je sais que tu as des histoires bien plus importantes à écrire. Mais ne serait-ce fin parfaite d’un conte de fées parfait que de rentrer à la maison avec un chaton errant ? »

A son retour, elle a eu droit à une énorme surprise en découvrant non pas un, mais 4 chatons qui dévoraient littéralement la nourriture qu’elle leur avait laissée. Chloe Hayden et son mari ont cherché leur mère, mais il n’y avait aucune trace de celle-ci. Ils ont décidé de les emmener chez eux pour leur offrir la vie heureuse qu’ils méritent.

Chloe Hayden et son conjoint ont adopté 2 d’entre eux, qu’ils ont appelés Woolbrook et Freja. Les 2 autres, qui répondent désormais aux noms de Lilo et Stitch, ont été adoptés par ses parents.

Les chatons ont bien grandi depuis et sont devenus des chats joyeux et épanouis. Woolbrook et Freja se sont même liés d’amitié avec Beatrix, la chienne à 3 pattes du couple.



