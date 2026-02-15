« Je ne le changerais pour rien au monde », ce chat à la langue qui dépasse constamment séduit sans même s'en rendre compte

Certains chats se font remarquer par leur pelage ou leur regard, mais Leo a trouvé un autre moyen de se démarquer. Avec sa petite habitude surprenante, il ne manque jamais de faire sourire tous ceux qui croisent son chemin.

Leo possède une robe tabby, et ce n'est certainement pas ce qui le distingue de ses congénères. On estime, en effet, qu’entre 70 et 80 % des chats domestiques ont un pelage tigré. Sa particularité se situe ailleurs ; il s'agit de sa langue. Elle est apparente en permanence, et cela le rend à la fois attachant et amusant.

D'après sa propriétaire, qui se fait appeler Head_Resolve_9787 sur le réseau social Reddit, Leo avait commencé à sortir la langue à partir de l'âge de 6 mois.



Head_Resolve_9787 / Reddit

La famille était un peu inquiète au départ et l'avait emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner. Souffrait-il d'une blessure ? Sa mâchoire était-elle trop petite ? Il n'y avait rien de tout cela. Leo était en bonne santé et en pleine forme. Laisser la langue dehors était juste une habitude chez lui.



Head_Resolve_9787 / Reddit

« Le vétérinaire n’a pas pu déterminer la cause exacte, raconte son humaine à The Dodo .Cela ne lui cause aucune douleur et n’affecte en rien sa qualité de vie. C’est juste un chat comme les autres, avec une petite particularité. »

« Les gens adorent ça »

Tirer la langue fait tout simplement partie de son apparence et de sa personnalité. C'est sa signature, en quelque sorte. D'autres examens ont confirmé qu'il ne présentait aucune lésion ni malformation.



Head_Resolve_9787 / Reddit

« C’est un chat heureux, en pleine santé et qui se porte à merveille, poursuit sa propriétaire. Sa langue tirée est l’une de ses caractéristiques que je préfère, si ce n’est ma préférée. »



Head_Resolve_9787 / Reddit

En grandissant, le matou a tendance à moins laisser sortir sa langue, mais on peut toujours en voir le bout. « Les gens adorent ça, assure sa maîtresse. J’envoie plein de photos à ma famille et à mes amis, et ça les fait toujours sourire. »

A lire aussi : En deuil de son chat, un homme trouve du réconfort auprès d'un félin qui s'installe immédiatement à l'endroit préféré du défunt



Head_Resolve_9787 / Reddit

« Je ne le changerais pour rien au monde », conclut-elle. On ne peut qu'être d'accord avec elle.