Un chaton repéré sur une autoroute puis caché dans la roue de secours de sa sauveuse surmonte sa timidité en jouant avec ses congénères

Un chaton effrayé s’est retrouvé dans une situation des plus dangereuses : caché sous la roue de secours d’une voiture après avoir frôlé le pire sous un tunnel. Grâce à la vigilance et à la patience de sa bienfaitrice, il a été retrouvé sain et sauf, a pu se remettre de ses frayeurs et a finalement été adopté par une famille aimante.

Laila vit au Koweït et accueille régulièrement des chats errants pour les aider à prendre un nouveau départ. Récemment, comme le raconte The Dodo , elle était au volant de sa voiture et roulait sur une autoroute quand, en passant sous un tunnel, un chaton a brusquement surgi de nulle part et s'est mis à courir dangereusement sur la chaussée.



The Dodo

La conductrice pensait l'avoir écrasé. Horrifiée, elle s'est arrêtée et est descendue de son véhicule, mais elle ne le voyait plus. Elle imaginait le pire.

Elle s'est ensuite rendu compte qu'il s'était faufilé sous sa voiture. Elle l'a cherché partout, mais ne l'a pas trouvé. Elle n'a pas eu d'autre choix que de reprendre la route.

Arrivée devant chez elle, Laila a entendu des miaulements. Elle a alors appelé un mécanicien, qui est venu inspecter le dessous de la voiture. Il a fini par le localiser ; le petit passager clandestin s'était caché dans la roue de secours.

Au moment où il a essayé de se saisir du chaton, celui-ci a bondi hors de sa cachette et s'est enfui en courant. Laila a néanmoins réussi à le rattraper.



The Dodo

Le minet au pelage noir et blanc était terrifié. Il n'arrêtait pas de trembler. Ce n'est qu'après avoir été installé dans un coin confortable, nettoyé et nourri qu'il a commencé à se détendre et à accepter les caresses de sa bienfaitrice.



The Dodo

Phase d'adaptation et nouvelle vie à des milliers de kilomètres

Les premiers jours, il avait très peur des autres chatons de la maison et préférait rester en retrait. Laila a tout essayé pour le faire sortir de son isolement, notamment en agitant un plumeau sous ses yeux, mais il refusait de bouger.

Son attitude a progressivement évolué par la suite. Il a commencé à se montrer plus curieux, s'approchant prudemment de ses congénères et s'intéressant à leurs jeux. Puis un jour, il a enfin trouvé le courage de se joindre à eux, ce qui a beaucoup ému sa mère d'accueil.



The Dodo

Le chaton a continué d'afficher de beaux progrès, puis a été adopté par une famille américaine. Il a fait le long voyage aux Etats-Unis où il mène une vie heureuse.

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