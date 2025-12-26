Un couple détruit sa maison pour sauver des chatons en détresse, provoquant une mobilisation solidaire de ses voisins

Aucun doute : Louise et Enrico Hanslo ont un cœur énorme. Ce couple n’a pas hésité à détruire sa maison pour venir en aide à 5 chatons en détresse piégés dans les murs et le plafond. Un dévouement exceptionnel pour lequel toute une communauté a tenu à témoigner sa reconnaissance.

Tout a commencé par de faibles miaulements provenant du plafond. Louise et Enrico Hanslo, qui vivent à Westlake, une banlieue du Cap en Afrique du Sud, étaient très surpris au début, car ils n'avaient pas d'animaux chez eux. Ils ont très vite compris que les cris provenaient de petites boules de poils en détresse…

Un sauvetage héroïque

En montant vérifier le plafond, Louise et Enrico ont découvert qu'une chatte avait mis bas dans les combles, mais aussi qu’elle était introuvable et que ses chatons étaient piégés. Enrico a alors enlevé une partie du plafond et a réussi à sauver 3 chatons. Malheureusement, d’autres miaulements venaient de l’intérieur des murs.

Ne sachant pas quoi faire, le couple a alors appelé à la rescousse une association locale de protection animale, Fur-Get-Me-Knot, qui a elle-même demandé l’aide d’un autre groupe de sauvetage, Aid4Aid (Aid 4 Animals in Distress).

© Aid4Aid

« Notre plus grande préoccupation à ce moment-là était les chatons coincés entre les murs », a déclaré Grant O'Neill, président d'Aid4Aid, à Good Things Guy. « Pour les mettre en sécurité, il fallait percer des trous dans les murs. »

Grant cherchait une manière délicate d'annoncer cette nouvelle au couple, mais celui-ci l’avait devancé ! Enrico avait en effet déjà cassé 2 murs pour sauver les 2 derniers chatons. Tous les 5 étaient enfin réunis et en sécurité !

Une communauté mobilisée

Le dévouement des Hanslo qui n’ont pas hésité à abîmer leur maison pour aider ces 5 bébés chats a beaucoup touché la communauté. Pour aider cette famille à réparer son toit et ses murs endommagés, Aid4Aid a ainsi lancé une campagne de collecte de fonds.

« C’était le moins que nous puissions faire après que les Hanslo aient volontairement endommagé leur propre maison pour sauver ces petites vies », a déclaré Leanne Gericke, vice-présidente d’Aid4Aid.

© Aid4Aid

En seulement 48 heures, l’objectif a été atteint… et même dépassé ! Les dons supplémentaires ont été reversés à Fur-Get-Me-Knot pour nourrir, vacciner et soigner d’autres animaux en détresse à Westlake.

En apprenant les efforts déployés par la communauté pour réparer leur maison, Louise et Enrico ont été profondément touchés. « Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude. Nous sommes simplement heureux que les chatons aient été sauvés et d'avoir pu faire partie de leur histoire », ont-ils déclaré. Grâce à eux, 5 petits chatons ont désormais une chance de connaître une belle vie dans un foyer aimant.