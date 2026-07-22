2 frères félins surmontent chacun une intervention chirurgicale grave avant de rejoindre une famille ensemble
Liés depuis leur naissance, ces chatons ont traversé des épreuves de santé graves, une intervention au niveau de l’urètre et une au niveau de l’intestin, après leur rémission, il était impossible de les séparer. Les 2 frères résilients ont toujours compté l’un sur l’autre, et leurs problèmes de santé n’ont fait que renforcer leurs liens.
Ce sont d’abord 4 chatons qui ont été retrouvés, alors qu’ils n’avaient que quelques jours. Sans maman, ils ont été recueillis par AMA Animal Rescue, association basée à Brooklyn (New York, États-Unis), raconte Love Meow. Les 4 boules de poils ont été nourries au biberon durant les semaines suivantes. Assez rapidement, 2 des chatons de la portée ont été adoptés, laissant derrière eux les 2 derniers.
Malheureusement, le chemin vers l’adoption de ceux qui ont été nommés Lemon et Tangerine a été bien plus long que prévu. Des problèmes de santé ont été découverts chez l’un puis l’autre, obligeant des équipes vétérinaires à intervenir en urgence.
Une première épreuve pour Lemon
C’est d’abord Lemon, chez qui sa famille d’accueil a remarqué une anomalie. Il avait du mal à uriner et a dû être ausculté. Le passage chez le vétérinaire a révélé une anomalie beaucoup plus grave que prévu. L’AMA explique : « Lemon est né avec un urètre sévèrement anormal. Il n’a presque pas d’ouverture pour uriner, ce qui l’oblige à se forcer douloureusement chaque fois qu’il essaie ».
Une procédure en urgence a été lancée pour opérer le jeune chaton.
Un comportement anormal chez Tangerine
Un peu plus tard, c’est Tangerine qui a commencé à avoir un comportement différent. Il ne mangeait plus et semblait ressentir une gêne abdominale. Une échographie est venue confirmer la présence d’un corps étranger, obligeant à une chirurgie en urgence. En réalité, « Tangerine a avalé un gros morceau d’une fausse plante en plastique qui s’est profondément logé dans ses intestins ». Le morceau ayant avancé jusqu’à l’intestin, une partie de ce dernier a dû être retirée.
Un duo soudé coûte que coûte
Chacun avec leur personnalité, Lemon et Tangerine sont toujours restés très proches. Avant l’opération, il n’était pas rare de les voir s’amuser parmi les boîtes de rangement, l’un explorant la pièce, tandis que l’autre préparait son plan pour sauter le mieux possible. Très proche des humains, Tangerine s’est perfectionné dans l’art de s’effondrer aux côtés de quiconque s’installerait au sol.
La promesse a été tenue et les 2 frères ont pu être adoptés ensemble.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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