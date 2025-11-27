Coincé dans un mur en construction, un chaton est retrouvé in extremis par un chef de chantier décidé à mettre toutes les chances de son côté (vidéo)

Dans ce bâtiment en construction, les murs étaient en cours de finalisation. Des ouvriers se sont aperçus qu’un félin avait élu domicile dans une cloison. Il n’était pas trop tard, mais la situation relevait assurément de l’urgence. La chatonne Tubby, au passage, semble avoir trouvé sa maison pour toujours.

C’est en septembre dernier que Wyatt Pressley, 25 ans, a été contacté par ses ouvriers pour la présence d’un très jeune chaton dans un mur. Le jeune homme a vite retracé le fil des événements et a décidé, avec son épouse, de prendre soin du chaton le temps d’un week-end, du moins, c’est ce qui était prévu au départ.

@bailey.pressley / TikTok

Au moins 2 jours passés dans la cloison

Difficile d’imaginer comment le chaton a pu survivre dans un mur, sans ses frères et sœurs et sans sa maman. Sur ce chantier de Caroline du Nord (États-Unis), le chef de chantier et son équipe, racontait Newsweek, ont compris que la maman du jeune félin avait tenté de mettre à l’abris ses petits. Au moment où elle a pensé les placer en sécurité, les murs n’étaient pas encore clos, le placoplatre n’ayant pas encore été posé. Puis le jour venu, la maman aurait tout fait pour sortir ses petits de cet endroit devenu un piège qui se refermait. Elle a pu sauver tout le monde, excepté Tubby, la chatonne.

@bailey.pressley / TikTok

Bien installée sur son coussin chauffant

Tubby a vite trouvé sa place auprès de Wyatt et de sa femme Bailey. Tous les 2 ont eu à cœur de secourir l’animal en détresse, qui avait besoin de nourriture et de chaleur humaine. Un coussin chauffant a été installé pour elle, et elle a été nourrie au biberon.

Tubby allait de mieux en mieux et gagnait en force malgré sa toute petite taille. L’idée de départ était de prendre soin de la chatonne jusqu’au lundi, jour d’ouverture de la clinique vétérinaire.

Un lien tellement fort

En un week-end, c’est un lien très fort qui s’est créé avec Tubby. La femme du couple étant allergique aux chats ne pensait pas qu’elle ouvrirait un jour sa porte et son cœur à une félin. Elle a dû se rendre à l’évidence :Tubby faisait désormais partie intégrante de la famille. Parfaitement à l’aise avec les 2 chiens de la famille, il est évident qu’elle a sa place dans cette maison. La générosité du couple a retenu l’attention des internautes sur TikTok.