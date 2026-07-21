Percutée par une voiture, cette chatte errante perd une patte mais gagne une famille qu'est la police municipale

Après avoir perdu une patte à la suite d'un grave accident, une chatte errante a trouvé bien plus qu'un refuge : elle est devenue la mascotte de la police municipale de Paços de Ferreira (Portugal). Une issue heureuse qui offre à cette survivante une nouvelle vie entourée de personnes déterminées à prendre soin d'elle.

Au Portugal, une chatte malchanceuse amputée d'une patte après un accident de la route a eu droit à un nouveau départ dans la vie grâce à des policiers municipaux, rapportait The Resident .

L'histoire se déroule à Paços de Ferreira, dans le nord du pays. Une chatte errante à la robe colourpoint avait été heurtée par un véhicule. Elle souffrait d'une grave blessure à l'une de ses pattes arrière.

Elle a été secourue et prise en charge par les services vétérinaires de la municipalité de Paços de Ferreira (Serviços Veterinários Município Paços de Ferreira). L'examen a révélé que la lésion était telle que la patte atteinte ne pouvait pas être sauvée. En d'autres termes, l'amputation était inévitable.

L'opération a eu lieu peu après, et la convalescence s'est parfaitement déroulée pour la chatte, qui apprend tout doucement à se déplacer sur 3 pattes.



Serviços Veterinários Município Paços de Ferreira / Facebook

Son histoire a suscité une forte émotion au sein de la communauté locale, y compris parmi les membres de la police municipale de Paços de Ferreira qui ont décidé de l'adopter et d'en faire la mascotte de leurs locaux.

« Elle a été accueillie comme un véritable membre de la famille »

Les services vétérinaires de la municipalité de Paços de Ferreira l'ont annoncé sur leur page Facebook le 9 juillet 2026.

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« Elle vit désormais sur le lieu de travail de cette équipe, où elle a été accueillie comme un véritable membre de la famille », peut-on lire dans cette publication.

L'auteur du post a également souligné « la force et la douceur [de cet] animal vraiment exceptionnel » et adressé ses « sincères remerciements au service de la Police municipale de Paços de Ferreira pour cette adoption, pour ce geste de responsabilité et de sensibilité ».

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Contrairement à une idée reçue, la plupart des chats amputés retrouvent une bonne qualité de vie après leur convalescence, à condition de bénéficier d'un environnement adapté.

Au fil des semaines, les pattes restantes compensent progressivement le membre perdu, même si une période de rééducation est souvent nécessaire. Durant cette phase, il est conseillé de limiter les sauts trop importants et de faciliter l'accès aux endroits préférés du chat grâce à de petites marches, une rampe ou un mobilier stable.

Par ailleurs, le maintien d'un poids de forme est essentiel, car chaque kilo superflu augmente les contraintes exercées sur les articulations restantes. Enfin, un suivi vétérinaire régulier permet de dépister d'éventuelles douleurs ou une surcharge articulaire à long terme.

Ainsi, avec des soins adaptés et un cadre sécurisant, un chat tripode peut courir, jouer et mener une vie tout aussi heureuse que ses congénères.