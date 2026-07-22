Sauvé d'un logement insalubre, ce chaton câline tendrement sa nouvelle maîtresse et s'endort dans une chaussette (vidéo)

Mallory Brooks a ouvert sa porte à ce jeune chaton qui est né dans un foyer appartenant à une personne souffrant de thésaurisation, et lui offre le plus doux des quotidiens en étant très proche de lui. Nommé Cigarette du fait de son odeur de tabac à son arrivée, le chaton s’est habitué à son nouveau lieu de vie en moins de 24 heures. Tous les soirs, il a le droit à des petits rituels très tendres, qui donnent quotidiennement du baume au cœur des internautes.

Quelques heures après son arrivée, Cigarette, surnommé Ciggy, est devenu fan de sa nouvelle maman. Une vidéo publiée sur YouTube et relayée par PetHelpful le montre bien installé sur la tête de sa propriétaire, avec un naturel incontestable. Ensuite, la jeune femme nous présente la routine de son nouveau protégé, une succession d’attentions très attendrissantes.

@malpluscats / YouTube

Un lien déjà très fort

Les images parlent d’elles-mêmes et nous montrent à quel point la confiance peut s’installer rapidement lorsque tous les ingrédients sont réunis. Mallory Brooks est vraisemblablement habituée aux chatons. Certains internautes supposent qu’elle a accueilli le chaton en tant que famille d’accueil, mais l’aurait adopté très rapidement. Quoi qu’il en soit, Ciggy s'est tout de suite senti à l’aise avec elle, il se trouvait sur sa tête à peine « 23 ou 25 heures » après son arrivée.

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Manger, être dorloté, un programme parfait

La suite de la vidéo montre toute l’attention qui est portée à l’égard de Ciggy. Celui qui ne se nourrissait que de lait concentré a pu essayer son premier tube de nourriture humide. Visiblement, ce fut une réussite. Couché sur le dos, le chaton dévore sa nourriture, aidé par sa nouvelle maman qui l’aide à faire sortir le produit du tube.

Vient ensuite le moment de détente absolue. Ciggy est installé dans une chaussette, le meilleur moyen pour lui offrir un vrai sentiment de sécurité. S’ensuivent de longs câlins tout contre maman.

« Une merveilleuse maman compatissante »

Sur YouTube, les internautes félicitent Mallory pour toutes ses bonnes idées. Une personne commente : « Mallory, vous êtes une merveilleuse maman chat compatissante. Sa confiance en vous est si manifestement authentique. C’est le vôtre maintenant ».

Il est évident que le sentiment de confiance a rapidement émergé chez ce chaton sans doute très en demande d’un appui solide pour bien grandir. Il peut en être assuré, il a trouvé sa « maison bienveillante ».