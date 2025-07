Un couple découvre un chat inconnu en train de dévorer la gamelle de son animal de compagnie et tente d’élucider ce mystère (vidéo)

Rentrer chez soi et y trouver un inconnu est on ne peut plus déconcertant. Ce couple a été confronté à une étrange présence dans sa maison alors que la gamelle de son chat était bien pleine. Le visiteur sans gêne est resté un mystère pour les habitants.

En regardant les images publiées sur TikTok par l’utilisatrice « @sophmontague » et relayées par PetHelpful, on pourrait tout à fait penser que le chat est celui de la propriétaire. L’animal déambule tout à fait tranquillement dans la maison, jusqu’à rejoindre une gamelle qui n’est pas la sienne. Cette situation invraisemblable à laisser les propriétaires déconcertés.

@sophmontague / TikTok

« Chérie, il se passe quoi là ? »

Le conjoint de Soph est le premier à s’interroger sur la présence de chat gris qui ne ressemble pas vraiment à l’habitant poilu de la maison. Sans voix, l’homme interroge sa conjointe, pensant qu’elle a un peu plus d’explications. Cette dernière n’en sait pas plus et laisse échapper un rire intense, laissant imaginer la surprise du moment.

@sophmontague / TikTok

Une mise en garde nécessaire

Ce « chat différent » atteint son but et commence à manger les croquettes qui ne lui appartiennent pas. Les propriétaires des lieux le mettent bien en garde en disant : « Tu ferais mieux de ne pas laisser Jeff t’attraper », Jeff étant le chat de la maison. Le visiteur ne semble pas se préoccuper de ces sages paroles et poursuit la mission qu’il s’était fixée.

@sophmontague / TikTok

On constate que les propriétaires insistent en ajoutant « Arrêtez de manger la nourriture de Jeff, s’il vous plaît », mais rien n’y fait. La légende de la vidéo était même la suivante : « Excusez-moi monsieur, mais ce n’est pas votre maison ».

Des internautes attentifs à la situation

Si Soph et son conjoint n’ont toujours pas de précisions sur la situation à l’heure actuelle, ils ont tenu à mettre leur communauté au courant. Une utilisatrice a suggéré une hypothèse tout à fait intéressante, soulignant que le chat en vidéo porte un collier rouge. Cette indication pourrait signifier que l’animal a une maison, mais qu’il s’amuse à rendre visite aux voisins pour compléter sa dose quotidienne de croquettes et satisfaire sa grande gourmandise. Elle expliquait : « Quelque chose me dit que ce n’est pas la première fois que ce chat fait des siennes ».

@sophmontague / TikTok

Soph ne devrait donc pas tarder à élucider la situation. Les autres internautes imaginent avec humour que le couple a interagi avec un potentiel client du « Bed and Breakfast » de leur chat Jeff. « Vous allez lui obtenir de mauvaises critiques », ajoutaient-ils.