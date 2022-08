Un couple de vacanciers rentre à la maison avec un chaton trouvé seul en bord de route

Ce petit chat errant avait besoin d’aide. Il a su s’adresser et conquérir le cœur des bonnes personnes. Aujourd’hui, il est un jeune adulte bien dans ses pattes, choyé par sa famille.

Olivia et son compagnon étaient en vacances à Elafonissi, en Crète, lorsqu’ils ont découvert sur le bord de la route en direction de Kissamos un chaton tigré roux. Il sortait tout droit d’une rangée d’oliviers et risquait de se faire renverser par la circulation.

« Regarde, il y a un bébé félin, m’a dit mon conjoint. Il était si petit, à peine âgé de 4 semaines et était assis tout seul », a expliqué Olivia à Love Meow.

Par ailleurs, la petite boule de poils était infestée de puces et extrêmement maigre. « Il m'a laissé l’attraper, car il savait que nous allions l'aider », a précisé la jeune femme.

Des soins chez le vétérinaire

Le couple a conduit le malheureux à la clinique animalière la plus proche. Il a été débarrassé des parasites et a bénéficié d’un examen complet plutôt rassurant, mais il n’en demeurait pas moins qu'il n’avait pas de foyer.

Olivia et son mari ont alors décidé de l’adopter et de le ramener à la maison en voiture. Ils l’ont nommé Kissamos, alias Kiss, en référence à sa ville natale. « Il était si câlin depuis le début. Il était toujours à nos côtés et dormait sur nous », a confié sa bienfaitrice.

Afin d'organiser le voyage du retour, les vacanciers ont confié Kiss à une bénévole d’accueil, Tina, qui a pris soin de lui durant quelques jours.

« Quand nous sommes revenus le chercher, on lui avait tellement manqué qu'il s'est allongé sur ma poitrine en ronronnant et n’a plus bougé. Il avait peur qu'on le quitte à nouveau », a précisé Olivia.

Le petit bonhomme s’est bien installé dans sa nouvelle demeure, faisant la joie de ses propriétaires. « Il a joué, mangé et très bien dormi dès le premier soir en sachant qu'il était dans sa maison pour toujours », a révélé sa maîtresse.

Olivia et son conjoint ont tellement été ravis par cette adoption qu’ils ont recontacté le refuge de Kissamos dans l’optique de sauver un autre félin. Cela ferait en plus un compagnon pour Kiss.

Finalement, ils se sont laissés attendrir par 2 chattes blanches orphelines, Bali et Ela, qui partagent aujourd’hui leur vie.

