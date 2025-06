Malgré son inexpérience, elle recueille un chaton découvert blessé sur une route où il a frôlé le pire plus d'une fois

Sauvée in extremis, soignée avec amour, la petite Miso, chaton tabby à la volonté farouche, a trouvé bien plus qu’un foyer. Elle a du droit à une seconde chance auprès d’une humaine prête à tout pour lui offrir un avenir radieux.

Erin, 32 ans, habite Greenville dans l’Etat de la Caroline du Sud (Etats-Unis). Elle a récemment raconté sur Reddit sa rencontre avec sa nouvelle amie pour la vie, un adorable chaton femelle au pelage tigré et répondant au nom de Miso. Cette jeune chatte est une miraculée. Sa bouleversante histoire est relayée par Newsweek.

Miso avait été découverte par la mère et la sœur d’Erin, alors qu’elles revenaient d’un déplacement en Géorgie en voiture. En voyant cette petite créature sur la route, manquant de peu d’être écrasée, elles s’étaient tout de suite arrêtées pour la secourir.

Le duo a constaté qu’elle était blessée et l’a tout de suite emmenée chez le vétérinaire. Celui-ci a relevé plusieurs lésions ; la plus sérieuse était au niveau du menton.



Rin_10_10 / Reddit

« Je crois qu'elle n'a que 2-3 semaines, explique Erin sur Reddit. Je me sens à la fois bouleversée et triste. J'aimerais que le monde ne soit pas aussi cruel, surtout envers un être si petit et innocent. Je veux juste lui donner une chance de se battre. »

La mère et la sœur d’Erin ne pouvaient pas garder le chaton. Cette dernière a donc décidé d'adopter Miso et de prendre soin d’elle malgré son manque d’expérience.

« J'étais aussi très stressée et anxieuse parce qu'elle ne mangeait pas et je ne savais pas comment m'occuper d'elle, se souvient sa bienfaitrice. J'étais en larmes car nous avions soudainement cette jeune chatte blessée et nous ne savions absolument pas comment la soigner. »



Rin_10_10 / Reddit

Pour couvrir les dépenses liées aux soins de Miso, Erin, sa sœur et leur mère ont suivi les suggestions d’internautes et ouvert une cagnotte solidaire sur la plateforme GoFundMe.

« Un caractère tellement décalé et plein de peps »

« Le vétérinaire d'urgence a dit que la blessure au menton était peut-être due à une roulade sur l'asphalte, et qu’on appelle cela un dégantage, détaille-t-elle. En fait, elle n'a plus de peau à cet endroit. Ils l’ont opérée au niveau du menton pour tenter de rattacher la peau, mais Miso a arraché ses points de suture ; mon vétérinaire de famille a donc dû la réopérer pour la rattacher. »

Miso se porte de mieux en mieux. « Sa personnalité est vraiment en train de se révéler, se réjouit son adoptante. Elle est toujours en mouvement et possède un caractère tellement décalé et plein de peps. »

Rin_10_10 / Reddit

« Nous avons un chien, Aspen, qui s'est vraiment attaché à elle, poursuit Erin. C'est assez drôle, car je ne l'ai jamais vu aussi attentionné envers qui que ce soit. Il ne s'entend pas avec la plupart des animaux, mais je pense qu'il sait instinctivement qu'elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. »

La petite Miso est promise à une vie heureuse aux côtés d’Erin, alors que ses chances de survie étaient presque nulles au moment de sa découverte.