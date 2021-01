Un couple de passionnés crée une chambre personnalisée digne des plus grands palaces pour leur chat

© Kelsey Mansingh

Habitués à créer toutes sortes de tutoriels et à les proposer sur les réseaux sociaux, Kelsey et Ryan ont décidé cette fois-ci de se lancer dans un projet pour Stella, leur chatte adorée. Ils lui ont fabriqué une magnifique chambre personnalisée.

Kelsey Mansingh et son compagnon Ryan considèrent et traitent Stella comme leur enfant. Cette chatte fait partie de la famille depuis son plus jeune âge, et le couple a toujours été aux petits soins avec elle.

Très affectueuse et avide de câlins, elle en réclame tous les matins à ses humains en les réveillant par ses doux miaulements.

Kelsey et Rya sont des spécialistes en DIY, ces tutoriels qui guident pas à pas dans la fabrication de divers objets du quotidien, notamment des meubles. Récemment, ils ont choisi de réaliser un projet non pas pour les nombreux internautes qui les suivent sur les réseaux sociaux, mais pour Stella. Il s’agissait de lui créer sa propre chambre, raconte The Dodo.

La pièce était déjà toute trouvée. Sous l’escalier de leur maison se trouvait, en effet, un placard inutilisé. Le volume offert était parfait. Kelsey le reconnaît, cela n’a pas été le projet le plus difficile pour le couple, mais le résultat a été à la hauteur de leurs attentes et de l’amour qu’ils ont pour Stella.

Il ne leur a fallu que quelques jours pour l’achever. Les murs ont été décorés à la peinture et de papier peint. Son panier, son bac à litière et tous ses accessoires y ont été installés. Il ne restait plus pour la nouvelle chambre qu’à passer le test ultime ; l’approbation de sa future locataire.

« Elle l’a adorée et a tout de suite compris que c’était SA chambre », se réjouit Kelsey. « Quand elle est excitée, elle se sert de son griffoir et vient se frotter contre nous. C’est exactement ce qu’elle a fait ».