Un chauffeur de taxi stoppe sa course pour prodiguer un massage cardiaque à un chat dans la rue (vidéo)

En partant travailler un jour d’été, ce chauffeur n’imaginait certainement pas qu’il rentrerait chez lui en héros le soir même. Pourtant, c’est comme cela qu’il a été perçu par de nombreux internautes après avoir ranimé un chat dans la rue. Sa bonté a permis à l’animal de survivre alors même qu’il se trouvait en arrêt cardiorespiratoire.

Must Share News rapporte qu’un incendie s’est déclaré à Bang Sue, quartier de Bangkok (Thaïlande). Les habitants se sont précipités à l’extérieur pour se mettre en sécurité, mais l’un d’eux avait besoin d’aide. Il s’agissait d’un félin au pelage gris qui s’est probablement évanoui après avoir inhalé la fumée toxique.

@pluem_sora / TikTok

Un geste héroïque

Le taximan, témoin de l’incident, s’est précipité sur les lieux pour apporter son aide et a repéré le chat. L’animal était allongé et ne bougeait plus, mais le bienfaiteur a tenté le tout pour le tout en lui prodiguant un massage cardiaque. Dans une vidéo postée sur TikTok, une internaute le filme pendant l’acte. On découvre alors l’homme très concentré, bien déterminé à sauver le félin.

Le clip s’arrête au bout de quelques secondes, mais le sauveteur a précisé dans la section des commentaires que le cœur du chat était reparti. Il a notamment été pris en charge par les secours sur place, qui ont pris le relais et ont pu le réanimer.

L’intervention précoce du chauffeur a certainement contribué au rétablissement du rescapé. Des informations complémentaires ont été ajoutées par la suite, notamment le fait que la boule de poils était seule chez elle au moment du drame, car son propriétaire s’était absenté.

Ce dernier a sans doute été infiniment reconnaissant en apprenant que son félin avait été sauvé par un homme au grand cœur.