Un homme pratique un massage cardiaque à un chaton après l'avoir extirpé d'un tuyau d'évacuation d'eau (vidéo)

Seul survivant d’une portée de chatons coincés dans un conduit de drainage, un chaton ayant perdu connaissance a pu retrouver ses esprits grâce à la réanimation cardiorespiratoire pratiquée par un homme.

Une jeune chatte s’étant évanouie après avoir été récupérée in extremis dans un tuyau d’évacuation d’eau, a été sauvée par les gestes de premiers secours effectués sur elle. Un sauvetage quasi-miraculeux rapporté par Daily Paws.

L’incident a eu lieu le mardi 5 avril dans le jardin d’une maison à Cleveland, dans l’Etat de l’Ohio. Hélas, il a coûté la vie aux 3 autres chatons de la portée. Quand Kym et Gary, de l’association locale Kamm’s Cat Guardians, sont arrivés sur les lieux, il était déjà trop tard pour eux. Pour leur sœur Matilda, en revanche, il était encore possible de faire quelque chose.

Elle avait échappé à la noyade dans le conduit, mais elle était encore loin d’être sortie d’affaire. Poussant des miaulements de détresse, Matilda était hors d’atteinte, s’étant retrouvée à 2,5 mètres de profondeur dans ce cet étroit conduit de 10 centimètres de diamètre.



Kamm’s Cat Guardians / Facebook

Les bénévoles ont reçu l’aide d’autres personnes, dont Jim, qui travaille non loin de là. Ce dernier a improvisé un outil qui lui a permis de se saisir du chaton, pour ensuite le remonter à l’air libre. Extraite du tuyau, Matilda n’était toujours pas sauvée pour autant ; elle ne miaulait plus et a cessé de respirer.

Play

L’un de ses sauveurs lui a alors fait du bouche-à-bouche avant de l’emmener aux urgences vétérinaires, où elle a finalement repris connaissance.



Kamm’s Cat Guardians / Facebook

« Reconnaissants pour la survie de la petite Matilda »

Le chaton s’est bien remis de sa mésaventure. Il se porte bien et a été confié à une famille d’accueil. « Bien que nos cœurs soient brisés pour ceux qui n'ont pas pu être sauvés, nous sommes reconnaissants pour la survie de la petite Matilda », indique Kamm's Cat Guardians sur sa page Facebook.

A lire aussi : Une douce vidéo virale montre comment une femme a convaincu son partenaire d'accueillir plus de chats dans leur foyer

L’association y invite, par ailleurs, les habitants à couvrir les conduits de drainage dans leurs propriétés afin d’empêcher d’autres accidents de ce type de survenir.