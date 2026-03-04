« Il n'a jamais connu autre chose », un chat né sans pattes et malvoyant triomphe de son handicap et gagne l’amour d’une famille (vidéo)

Abandonné dans la rue malgré un lourd handicap, M. Toe Beans semblait avoir peu de chances de trouver un foyer. Né sans pattes et malvoyant, ce petit chat au parcours chaotique a pourtant déjoué les pronostics : il connaît aujourd’hui une vie pleine d’amour et de bonheur au sein de sa famille d’accueil qui est récemment devenue sa famille pour toujours

Le parcours de M. Toe Beans est pour le moins extraordinaire. Découvert errant en juillet 2023, ce petit chat blanc et tigré a été pris en charge par la Nashville Humane Association (États-Unis). En raison des difficultés quotidiennes liées à sa condition, M. Toe Beans a nécessité une attention et des soins constants de la part des équipes du refuge. Le pauvre minet est en effet lourdement handicapé.

Un parcours chaotique

Bien qu’il possède ses 4 membres, M. Toe Beans est né sans pattes, avec des membres de longueurs différentes, et souffre également de déficience visuelle.

© @nashvillehumane / Instagram

À environ 1 an, lorsqu’il a été en âge d’être adopté, il a été confié à une famille d’accueil, où Micah, passionnée d’animaux, et son mari l’ont pris sous leur protection.

Peu de temps après, le minou a malheureusement dû être placé en soins palliatifs à cause de la détérioration de sa santé.

© @the.footless.cat / TikTok

« Nous l’avons gardé environ un an avant que son état se stabilise suffisamment pour qu’il puisse quitter les soins palliatifs et être adopté à l’automne 2025. », a expliqué Micah à Newsweek. « Il a 4 membres, mais il n’a ni pattes ni pieds. Il souffre aussi de déficience visuelle et d’hypertension. Dans l’ensemble, son état est stable : il est heureux et en bonne santé. »

L’adoption de M. Toe Beans par sa famille d’accueil a bien entendu touché le cœur de tout le monde.

Une « attitude formidable » face au handicap

Puisque le petit chat n’avait pas de pattes, ses frais d’adoption avaient été réduits par le refuge à seulement 50 $ (environ 42 €). De toute façon, pour Micah, peu importait son prix : c'était « le meilleur argent » jamais dépensé.

Pour l'aider au quotidien, on lui a proposé des prothèses à plusieurs reprises, mais chaque essai a échoué. Malgré tout, le minou reste incroyablement joueur et affectueux avec ses maîtres et les autres animaux de la maison.

A lire aussi : Fans de documentaires sur les oiseaux, ces 2 chats s’organisent des soirées télé et en profitent à fond (vidéo)

Micah a confié que M. Toe Beans avait « une attitude formidable » face à son handicap : incapable de marcher sur du parquet ou des surfaces glissantes, il a appris à vivre différemment, tout en adorant jouer, se bagarrer avec son frère canin et faire la sieste. « Né ainsi, il n'a jamais connu autre chose. », assure sa maîtresse. Ce qu’il connaît maintenant en revanche c’est une vie pleine d’amour et de joie !